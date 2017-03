Kwaito bước nhảy vượt qua “phân biệt…”

Cũng giống như cơn bão Gangnam hiện nay, điệu nhảy Kwaito còn lan tỏa sang các quốc gia lân cận như: Namibia, Botswana, Zimbabwe, từng làm mưa gió ở châu Phi, châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, thời đó Internet chưa phổ cập rộng rãi như ngày nay nên nó không thể gây bão trên toàn cầu. Kwaito là một điệu nhảy phảng phất điệu nhảy hip hop từng xuất hiện vào thập niên 1970 ở TP New York nhưng nó lại không nặng “nhào lộn”. Điệu nhảy đầu tiên của Kwaito không cần đến nhạc đệm, chỉ sử dụng những kỹ thuật toàn thân theo phong cách tự do. Dần dần, do các công ty âm nhạc vào cuộc, điệu nhảy được sử dụng trên nền nhạc điện tử với sự phối hợp của các đoạn rap. Những dụng cụ âm nhạc hỗ trợ cho điệu nhảy đơn giản hơn so với hip hop, thường chỉ sử dụng trống, đàn organ điện tử, bộ gõ, dàn bè. ____________________________________________ Qua điệu nhảy chúng tôi hiểu mỗi người đều khao khát tự do. Từ đó chúng tôi sống hòa hợp với nhau hơn, bởi tất cả cuối cùng cũng là tình người. Tôi có rất nhiều người bạn da đen chơi rất thân cũng bởi cùng đam mê điệu nhảy này… Chị CATHARINA (người Hà Lan, theo cha mẹ đến đây sống hơn 30 năm) Các bạn tôi trong ngân hàng đều yêu thích điệu nhảy đó, trong đó có tôi… Với tôi, điệu nhảy giúp tôi hiểu nhiều hơn về văn hóa bản địa. Chúng tôi là anh em một nhà, hòa vào nhau trong sắc màu đa dạng văn hóa của Nam Phi. Anh BURTON(người Anh, nhân viên ngân hàng, sống 40 năm tại Johannesburg)