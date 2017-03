Kỷ niệm 1.973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

* Khai hội Gióng ở đền Sóc Sơn. Kỷ niệm 1.300 năm khởi nghĩa Hoan Châu và lễ hội đền vua Mai.

Lễ khai hội Gióng 2013 diễn ra tại Khu di tích đền Sóc (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) sáng 15-2. Ảnh: TTXVN

Mùa xuân năm Canh Tý (năm 40 sau Công nguyên), tại xã Mê Linh, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa, đánh tan quân xâm lược Đông Hán, mở đầu cho thời kỳ đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc ta. Vào mùng 6 tháng Giêng hằng năm, nhân dân cả nước lại tụ hội về xã Mê Linh, quê hương của Hai Bà Trưng để tưởng nhớ hai vị nữ tướng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Với nhiều hoạt động phong phú như lễ tế, lễ rước, các trò chơi cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao truyền thống, lễ hội đền Hai Bà Trưng thu hút sự tham gia của nhiều người dân địa phương, du khách và kéo dài đến hết mùng 10 tháng Giêng âm lịch.

Cùng ngày, các làng xã xung quanh khu vực đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tưng bừng tổ chức hội Gióng, gợi tích xưa Phù Đổng Thiên Vương - Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân, mang lại hòa bình cho đất nước. Hội Gióng được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cách đây hơn hai năm.

- Ngày 15-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết lễ kỷ niệm 1.300 năm khởi nghĩa Hoan Châu và lễ hội đền vua Mai năm 2013 sẽ được tỉnh tổ chức từ ngày 14 đến 16 tháng Giêng âm lịch (tức từ 22 đến 24-2). Lễ hội là dịp tưởng nhớ công đức vua Mai Hắc Đế cùng với các tướng lĩnh của ông, ôn lại khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa đánh bại quân xâm lược phương Bắc, xây dựng nước Vạn An độc lập (722-726). Dịp này, Nghệ An sẽ xuất bản 1.000 cuốn sách Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, tổ chức hội nghị góp ý kiến cho kịch bản văn học “Ngọn lửa Vạn An”.

Lễ hội đền vua Mai được khai mạc tại núi Đụn Sơn (xã Vân Diên, huyện Nam Đàn), nơi từng là hậu cứ của nghĩa quân và là nơi vua Mai Hắc Đế trút hơi thở cuối cùng. Trong lễ hội có nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa dân gian gắn liền với chiến tích của vua Mai Hắc Đế như đấu vật, đua thuyền trên sông Lam, đẩy gậy... Hiện Sở VH-TT&DL cùng UBND huyện Nam Đàn đã hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ vua Mai Hắc Đế (ở xã Vân Diên) và mộ mẹ vua Mai (xã Nam Thái, huyện Nam Đàn).

AT - ĐẮC LAM