Kỷ niệm 70 năm ngày sinh John Lennon

Theo Rolling Stones, ngày 22/11, bản phim hoàn chỉnh sẽ được phát trong chương trình Những chủ nhân nước Mỹ của kênh PBS. Phim phản ánh cuộc sống của John trong 10 năm cuối đời ở New York, đặc biệt là năm 1972.

John và Yoko biểu diễn ở New York năm 1971. Ảnh: Wireimage.

Trong phim, có cảnh John dạo chơi cùng vợ Yoko Ono và họa sĩ nổi tiếng Andy Warhol; John kể về lần đầu tiên tới thăm làng Greenwich ở New York; nhà báo Geraldo Rivera với những bài báo làm nên cảm hứng cho John và Yoko tổ chức hòa nhạc One to One cuối năm 1972.

Huyền thoại người Anh thổ lộ lý do ông đến New York sau khi Beatles tan rã, trong lúc cùng Yoko dạo bước ở Công viên Trung Tâm. “Ở đây, tôi nổi tiếng đủ để tự do thể hiện cái tôi, nhưng cũng không bị nhận mặt khi đi ra ngoài”.

Cả 10 năm cuối cùng của cuộc đời John đều gắn bó với New York, nơi ông tìm thấy tự do, cảm hứng và cả những bi kịch. Nam danh ca bị ám sát tại đây vào năm 1980. “Đây là một thành phố kỳ lạ, vừa là tình yêu vừa là cái chết của John”, Yoko nói hôm 7/9 trong họp báo giới thiệu bộ phim ở Beverly Hills, Los Angeles. “Mối tình” giữa John và New York sẽ được thể hiện qua LENNONYC.

John Lennon đứng bên ngoài một tòa nhà ở khu Tây New York vào năm 1974. Ảnh: Bob Gruen.

“Tôi ấn tượng và kinh ngạc vì tài năng của John” là cảm xúc của Yoko khi xem những cuộn băng chưa từng được công bố về chồng mình. “Tôi biết đó là chồng tôi, ước gì tôi có thể gặp lại ông ấy chỉ một lần thôi để nói rằng ông ấy tài năng biết bao. Tôi nghĩ những bài hát của John vẫn tiếp tục truyền sức mạnh cho rất nhiều người trên thế giới này”.

Chủ tịch hãng đĩa Geffen Records David Geffen và nhà sản xuất Jack Douglas, những người cùng John thực hiện album cuối cùng Double Fantasy (tháng 11/1980) kể lại, những năm tháng cuối đời, John có thói quen lên dây đàn theo cách ông thường làm thời còn ở Beatles. Tất cả guitar của John đều được chỉnh giống nhau, vì thế rất dễ nhận ra cây nào là của ông.

Phim tiểu sử độc lập Nowhere Boy do Anh sản xuất kể về thời niên thiếu của John ở thành phố cảng Liverpool. Bộ phim dựa trên cuốn hồi ký của người em cùng mẹ khác cha Julia. Nowhere Boy ra mắt ở Anh cuối năm 2009 và sẽ được trình chiếu lại trong dịp này để tưởng nhớ John.

Cây guitar John Lennon từng dùng để biểu diễn cùng Elton John vào tháng 11/1974. Ảnh: Yoko Ono.

Nội dung phim tập trung vào niềm đam mê âm nhạc của John, mối quan hệ giữa ông và người mẹ Julia, người dì Mimi. Mẹ John đã rời bỏ con trai năm cậu bé 4 tuổi và trở lại năm cậu 15 tuổi. “Đó là một mối tình tay ba đặc biệt. Hai phụ nữ mạnh mẽ đó có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời John”, đạo diễn Sam Taylor-Wood nói.

Ngoài ra, nhiều hòa nhạc tôn vinh John cũng sẽ được Yoko tổ chức ở đảo Reykjavìk, Iceland và thành phố New York, Mỹ với sự tham gia của ban nhạc Plastic Ono cùng các ngôi sao Cyndi Lauper, Jackson Browne, Patti Smith, Aimee Mann và Shelby Lynn.

Theo Pham Mi Ly (VNE)