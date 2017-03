Kỳ thị vùng, miền: Phi văn hóa, cần lên án

Tôn trọng bản sắc, không nên kỳ thị Do lãnh thổ đất nước trải dài trên nhiều vùng địa lý khác nhau, do yếu tố lịch sử, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng là nguyên nhân dẫn đến thực tế các vùng, miền địa phương có bản sắc văn hóa riêng. Thí dụ, ở cấp độ rộng đó là người miền Bắc, Trung, Nam. Tính chất vùng, miền duy trì nhưng theo quá trình giao thoa văn hóa vẫn bổ sung cho nhau. Sự thừa nhận, phân tích văn hóa vùng, miền để hiểu mình, hiểu người, học cái hay của người khác, hạn chế cái tiêu cực của mình là điều tốt. Khích bác, kỳ thị, chê bai vùng, miền, địa phương khác là đáng trách, đáng phê phán. Để thay đổi tư duy của người trẻ là điều không dễ, chúng ta không chỉ kêu gọi suông mà phải có sự thay đổi quan niệm trong từng gia đình, từng vùng văn hóa. Có thể nói nó phụ thuộc vào sự phát triển lành mạnh của xã hội. PGS-TS TRỊNH HÒA BÌNH, Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) Truyền thống của dân tộc ta là đoàn kết Theo tôi, đây là một hiện tượng đang cần được dư luận xã hội phê phán nghiêm khắc trên tinh thần phản biện xã hội, nhất là trên những phương tiện truyền thông đại chúng. Xưa nay, người ứng xử văn hóa theo chiều thuận là yêu mến, tự hào về văn hóa địa phương mình, đồng thời trọng thị những nét văn hóa khác biệt của địa phương khác. Dân tộc ta đã có truyền thống đại đoàn kết, không phân biệt vùng, miền dân tộc qua bao cuộc chiến chống ngoại xâm. Trong thời điểm hiện nay, hơn lúc nào hết đang cần đoàn kết dân tộc, “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” trong nội bộ dân tộc, như lời Bác Hồ kêu gọi. Sự kỳ thị, ghét bỏ, xung khắc, thậm chí khinh miệt lẫn nhau về sự khác biệt vùng, miền trong lối sống, đặc biệt là trong xã hội hiện đại, là hiểm họa cho dân tộc, làm suy yếu đất nước và trước hết là làm lùn đi nhân cách, tầm văn hóa của chính người kỳ thị. PGS-TS NGUYỄN THỊ MINH THÁI Phải xin lỗi công khai vì kỳ thị Hoàng (SN 1993, sinh viên năm nhất Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã lập cái gọi là hội “Anti - Thanh Hóa” (Tẩy chay dân Thanh Hóa) trên Facebook. Hoàng đưa bức ảnh một bé gái mặt mày tím bầm, máu me loang lỗ với lời kêu gọi: “Admin đề nghị chị em trong hội cứ gặp dân Thanh Hóa là cho chúng nóa bị xử khóc hận như thế này!!! Con trai nếu to hơn thì thôi, bỏ qua, còn con gái phải cho chúng nó nếm mùi như cái ảnh này”; “Dạo này bận quá chẳng có mấy khi vào hội chém cả… làm cho bọn dân Thanh Hóa nhởn nhơ ngoài vòng xã hội mà không ai dám kêu ca cả. Admin đề nghị chị em trong hội vào điểm danh để tiếp tục cuộc chiến tẩy chay dân Thanh Hóa…”. Chỉ sau một đêm, hơn 3.000 người Thanh Hóa đã xâm nhập vào hội “Anti - Thanh Hóa” phản đối kịch liệt. Hoàng đã phải đổi tên hội thành “I yêu Thanh Hóa”. Hoàng đã phải công khai nói lời xin lỗi với các bạn sinh viên Thanh Hóa trước sự chứng kiến của nhà trường và lực lượng công an. Nhà trường hứa sẽ xử lý kỷ luật Hoàng.