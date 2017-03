Ký ức của người hát Tiến về Sài Gòn

Nối vòng tay lớnngay sau khi Tiến về Sài Gòn Cũng vào trưa 30-4-1975, tiếp sau tiếng hát hào hùng vang lộng Tiến về Sài Gòn của cố nghệ sĩ Quang Hưng trên Đài Phát thanh Sài Gòn là bài hát Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do chính ông hát.

Nhóm sinh viên tự biên tự diễn tại Đài Phát thanh Sài Gòn vào trưa 30-4-1975. Nhưng khác với bài Tiến về Sài Gòn, Nối vòng tay lớn được Trịnh Công Sơn và nhóm sinh viên tự biên tự diễn ngay tại đài phát thanh. Và như thế, giọng nói và tiếng hát của Trịnh Công Sơn đã cất lên trên sóng phát thanh vào thời khắc lịch sử: “Hôm nay là cái ngày mà mơ ước của tất cả chúng ta, đó là ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước Việt Nam này cũng như những điều mơ ước của các bạn bấy lâu là độc lập, tự do và thống nhất thì hôm nay chúng ta đã đạt được những kết quả đó. Chúng ta là người Việt Nam. Đất nước này là đất nước Việt Nam. Chúng ta ở trên đất nước của chúng ta. Chính phủ Cách mạng lâm thời sẽ đến đây với những cái thái độ hòa giải tốt đẹp. Các bạn không có lý do gì sợ hãi để mà ra đi cả. Đây là cơ hội đẹp đẽ và duy nhất để đất nước Việt Nam thống nhất và độc lập. Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước từ mấy chục năm nay (…) Tôi xin hát một bài. Hiện tại ở trên đài thì không có đàn guitar, tôi xin hát lại cái bài mà Nối vòng tay lớn. Hôm nay, thật sự cái vòng tay lớn đã được nối kết: “Rừng núi dang tay nối lại biển xa/ Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà…”.