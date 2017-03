Lacuna Coil chưa được như mong đợi

Lacuna Coil, một trong những nhóm rock metal nổi tiếng của Italia, đã đến TP.HCM biểu diễn trong đêm nhạc Tiger Translate tối 20/7. Thành lập từ năm 1994, suốt 20 năm qua, Lacuna Coil được xem là một trong những nhóm metal hàng đầu.



Đến Việt Nam lần này họ vẫn giữ được đội hình mạnh nhất với giọng nữ chính nổi tiếng Cristina Scabbia và giọng nam hát đôi Andrea Ferro. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra, có vẻ như Lacuna Coil đã bắt đầu đi qua thời kỳ hoàng kim của mình, giọng hát của Scabbia không còn cao vút như ngày xưa cho dù âm nhạc của nhóm vẫn giữ được lửa nhưng tinh thần thì có phần kém sôi động hơn.







Nhóm Lacuna Coil trong đêm diễn tối 20/7 tại TP.HCM



Theo N.M (Thể thao & Văn hóa)

Dù có khá nhiều fan hát theo từng ca khúc của Lacuna Coil, nhưng khán giả vẫn không lấp kín sân biểu diễn tại khu vực Crescent Residence (Q.7, TP.HCM). Điều này rất khác với 5 năm trước, khi nhóm My Chemical Romance biểu diễn trong chương trình United 08 (Tiger Translate), sân vận động Quân khu 7 gần như không còn chỗ trống với gần hai vạn khán giả. Điều này không thuộc phần lỗi về Lacuna Coil hay BTC mà dường như nó đang chỉ ra rằng xu hướng các nhóm nhạc nổi tiếng quốc tế đến Việt Nam không còn làm fan mặn mà nữa.Tuy vậy cũng phải ghi nhận nỗ lực của BTC khi đưa Lacuna Coil đến Việt Nam biểu diễn trong chương trình gala chung kết cuộc thi Battle of the Bands. Sân khấu được thiết kết rất chuyên nghiệp, phần âm thanh và ánh sáng được chăm chút cẩn thận. Toàn bộ phần sân khấu được đạo diễn Charlie Nguyễn thiết kế, tạo nên một thị giác theo kiểu bảo tàng âm nhạc, liên kết fan và các nhóm chơi rất gần nhau...Ngoài phần diễn của Lacuna Coil, phía Việt Nam có sự tham gia của 3 nhóm: Parasite, Oringchains (hai quán quân của cuộc thi Battle of the Band) và Unlimited. Phần biểu diễn của Unlimited được xem là chất lượng nhất khi họ chơi lại Hòn vọng phu phối theo kiểu metal rock và không cần đến dàn nhạc giao hưởng như nhóm này từng biểu diễn hồi năm 2008.