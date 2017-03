Lady Gaga chinh phục giải video âm nhạc Anh

Lady Gaga thắng lớn với Bad Romance tại MTV Video Music Award 2010 - Ảnh: MTV Lady Gaga thắng lớn với Bad Romance tại MTV Video Music Award 2010 - Ảnh: MTV



Sau khi thắng đậm tại MTV Video Music Award 2010 (giải MTV Video âm nhạc), Bad Romance (Tạm dịch: Sự lãng mạn tồi tệ) của Lady Gaga lại tiếp tục công phá giải UK Video Music Awards (Video âm nhạc của Anh).Mặc dù không phải là “sân nhà” nhưng ca khúc này vẫn chinh phục khán giả Anh ở hạng mục hiệu video quốc tế xuất sắc nhất. Ca sĩ nhạc rap người Mỹ Jay-Z giành được 2 giải bao gồm Video Urban hay nhất và Biên tập xuất sắc nhất trong video với On To The Next One (tạm dịch: Đến với điều tiếp theo). Ban nhạc rock Mỹ OK Go đoạt giải Video xuất sắc nhất của Năm và Video Rock hay nhất với This Too Shall Pass (tạm dịch: Điều đó nhất định sẽ trôi qua).Tuy nhiên, người giành chiến thắng nhiều nhất là ca sĩ nhạc rap người Anh Plan B (tên thật là Benjamin Drew) với 4 giải: Video Pop xuất sắc nhất, Đạo diễn Nghệ thuật xuất sắc nhất với video Prayin, Quay phim xuất sắc nhất trong video và Cách tạo dáng đẹp nhất trong video với Stay Too Long (tạm dịch: Bên nhau dài lâu).