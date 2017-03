Lady Gaga dẫn đầu đề cử MTV châu Âu

Các đề cử dành cho Lady Gaga có Ca khúc xuất sắc (Pokerface), Trình diễn live xuất sắc, Trình diễn sân khấu hay nhất, Ca sĩ mới xuất sắc, Nữ ca sĩ xuất sắc. Ban nhạc Kings of Leon cạnh tranh với cô ở ba hạng mục đầu. Ngoài ra, họ còn được đề cử Ban nhạc xuất sắc và Nhóm nhạc rock xuất sắc. Rapper Eminem và nhóm nhạc rock Green Day có ba đề cử.

Ca sĩ Lady Gaga. Ảnh: Fansite.

Reuters đưa tin, lễ trao giải MTV châu Âu sẽ diễn ra tại Berlin (Đức) ngày 5/11. Giải này có 13 hạng mục, trong đó nghệ sĩ thắng giải của 11 hạng mục sẽ do khán giả lựa chọn qua website http://www.mtvema.com/. Năm ngoái, hơn 100 triệu lượt khán giả đã tham gia bầu chọn.

Đề cử MTV châu Âu:

1. Ca khúc xuất sắc:

Beyonce Knowles - Halo

Black Eyed Peas - I Got A Feeling

David Guetta feat Kelly Rowland - When Love Takes Over

Kings of Leon - Use Somebody

Lady Gaga - Pokerface

2. Nam ca sĩ xuất sắc:

Eminem

Jay-Z

Kanye West

Mika

Robbie Williams

3. Ca sĩ trình diễn live xuất sắc:

Beyonce Knowles

Green Day

Kings of Leon

Lady Gaga

U2

4. Ban nhạc xuất sắc:

Black Eyed Peas

Green Day

Jonas Brothers

Kings of Leon

Tokio Hotel

5. Nhóm nhạc rock xuất sắc:

Foo Fighters

Green Day

Kings of Leon

Linkin Park

U2

6. Ca sĩ mới xuất sắc:

Daniel Merriweather

La Roux

Lady Gaga

Pixie Lott

Taylor Swift

7. Nhóm nhạc alternative xuất sắc:

Muse

Paramore

Placebo

The Killers

The Prodigy

8. Nữ ca sĩ xuất sắc:

Beyonce Knowles

Katy Perry

Lady Gaga

Leona Lewis

Shakira

9. Video xuất sắc:

Beyonce Knowles - Single Ladies (Put a Ring on It)

Britney Spears - Circus

Eminem - We Made You

Katy Perry - Waking up in Vegas

Shakira - She Wolf

10. Trình diễn sân khấu xuất sắc:

Coldplay

Kid Rock

Kings of Leon

Lady Gaga

Linkin Park

Theo Mai Trần (VNE)