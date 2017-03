Lady Gaga dọa sẽ kiện hãng làm kem từ sữa mẹ

Lady Gaga. (Nguồn: Internet)



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Được biết, phía ngôi sao nhạc Pop đã đưa ra "tối hậu thư" là trong ngày mai (9/3), nhà sản xuất phải đổi tên sản phẩm đặc biệt của mình, nếu không thì một vụ kiện thương hiệu ra tòa án sẽ là điều không tránh khỏi.Các luật sư cáo buộc The Icecreamists Limited lợi dụng bất hợp pháp thương hiệu vốn nổi tiếng là "gây sốc" của Lady Gaga cho loại sản phẩm bị nhiều người phản đối.Vốn nhà hàng trên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý sau khi tung ra thị trường loại kem "có một không hai" làm từ sữa của 15 phụ nữ tình nguyện.Tuy những người này đã được giám sát sức khỏe nghiêm ngặt trước khi "hiến" sữa, song vừa qua, chính quyền địa phương vẫn tổ chức một cuộc kiểm định nhằm làm rõ xem sản phẩm kem trên có thực sự an toàn hay không.Cho đến trước khi kết quả được công bố, The Icecreamists Limited đã phải tạm loại bỏ kem sữa mẹ ra khỏi thực đơn của họ.Vậy là dù chưa biết sản phẩm độc đáo này có thể tiếp tục ra lò hay không, thì nhà hàng trên vẫn đang phải đối mặt với những áp lực không nhỏ từ tên thương hiệu cho tới chất lượng loại kem mà họ làm ra./.