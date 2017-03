Lady Gaga lập kỷ lục mới trên gian hàng iTunes

Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Thành tích này giúp cho ca khúc mới của "dị nữ" vươn lên ngôi vị số 1 của bảng xếp hạng iTunes tại 23 nước. Không những vậy, "Born This Way" còn vừa giành được "ngôi vương" trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ trong tuần này.Đây chính là ca khúc chủ đề của album mới mà Gaga sẽ phát hành vào tháng Năm tới. Với màn nhảy mang "âm hưởng" từ Madonna, cùng buổi biểu diễn gây ấn tượng mạnh tại lễ trao giải Grammy vừa qua, nữ ca sỹ có phong cách kỳ quái này đã thu hút thêm được vô số sự chú ý vào "Born This Way."Chia sẻ về cuộc sống của mình với đài phát thanh Sirius XM, Lady Gaga bày tỏ: "Tôi đang trong giai đoạn ăn kiêng. Tôi có cuộc sống theo riêng ý mình, thực sự sáng tạo và độc đáo. Khi làm việc, tôi muốn uống rượu whiskey và nhấm nháp vài thứ khác."Lady Gaga tâm sự, cô cũng rất chăm chỉ luyện tập hàng ngày để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng của mình. Tất cả là để tạo cho cô một thể lực tốt nhất và đảm đương được cả núi công việc khổng lồ trước mắt, cũng như giành thêm nhiều thành công khác./.