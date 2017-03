Lady Gaga thu nhập 100 triệu USD năm 2011

Ngoài âm nhạc, Lady Gaga còn rất thành công với ngành bán hàng thời trang - Ảnh: Reuters



Theo Phạm Hải (TNO)

Trong nửa đầu năm nay, Lady Gaga có tất cả 41 show diễn. Mỗi show diễn trung bình đem về cho “ngôi sao quái gở” này 800.000 USD. Tổng cộng Lady Gaga sẽ có khoảng 33 triệu USD.Tới tháng 6.2011, Born This Way, album thứ ba của Lady Gaga, cũng được lên lịch phát hành. Theo Forbes dự báo, tiền bán album này có thể đạt từ 10-15 triệu USD.Ngoài ra, chính Lady Gaga là người viết lời cho tất cả ca khúc của Born This Way, vì vậy cô sẽ được nhận thêm khoảng 10-15 triệu USD tiền bản quyền tác giả khi các ca khúc này được phát trên phương tiện truyền thông.Nửa cuối năm 2011 tiếp tục là “vụ mùa bội thu” cho Lady Gaga. Dự tính các tour diễn quảng bá cho Born This Way có thể làm đầy túi Lady Gaga thêm 45 triệu USD.Còn doanh thu bán hàng những sản phẩm gắn liền với “đế chế thời trang” Lady Gaga như: kính râm Polaroid, điện thoại Virgin Mobile, headphone Beats by Dre… dự kiến cũng sẽ đạt 5-10 triệu USD.Forbes tổng hợp năm 2011 ước tính tổng số cát xê thu về của Lady Gaga đạt 80-90 triệu USD, tiền bán album và bản quyền phát thanh đạt 20-30 triệu USD, lợi nhuận kinh doanh thời trang đạt 5-10 triệu USD… Như vậy, tổng thu nhập của Lady Gaga trong năm nay có thể đạt 100-130 triệu USD.