Làm du lịch 5 không và 'kỷ cương, thương hiệu'

"Nhiều người cho rằng dùng từ kỷ cương với du lịch nghe cứng nhắc quá nhưng không có kỷ cương thì mình mất khách du lịch ngay".

Ông Nguyễn Nam Đình - Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò phát biểu như trên tại buổi họp báo tuyên truyền Năm du lịch thị xã Cửa Lò 2017 do Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức vào chiều 17-4.



Ông Nguyễn Nam Đình, Bí Thư Thị ủy Cửa Lò, phát biểu tại buổi họp báo.

Còn ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cam kết lãnh đạo thị xã Cửa Lò quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “5 không” đó là: không nâng ép giá; không chèo kéo, đeo bám khách; không tẩm quất, bán hàng rong; không làm tổn hại môi trường và không làm mất an ninh trật tự.



Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò cho biết mùa du lịch năm trước (2016), mặc dù biển Nghệ An không có cá chết, không ô nhiễm nhưng do ảnh hưởng sự cố môi trường biển cá chết ở Hà Tĩnh, lượng khách đến tắm biển Cửa Lò giảm mạnh so với năm 2015. Hiện thị xã Cửa Lò đang cho quan trắc nước biển mỗi tuần một lần và thông báo rộng rãi trên các phương tiện đại chúng.

Năm nay thị xã biển Cửa Lò đưa ra chỉ tiêu đón 1,2 triệu lượt du khách (tăng 10% so với năm 2016). Trong đó, khách quốc tế đạt 5.000 lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt hơn 1.633 tỉ đồng (tăng 15% so với năm trước).



Bãi biển Cửa Lò thoai thoải cát trắng, mịn, nước trong xanh.

Năm nay thị xã Cửa Lò phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017 với chủ đề "Cửa Lò: Hội tụ và tỏa sáng", kết thúc buổi lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa nghệ thuật hướng ra biển Đông. Đồng thời, tổ chức lễ hội cầu ngư toàn quốc, tổ chức chương trình "Âm vang phố biển Cửa Lò" vào ngày 5-6, chương trình nghệ thuật "Câu hò nối những dòng sông" toàn quốc. Tổ chức lễ hội âm nhạc đường phố hằng tuần tại quảng trường Bình Minh và một số đường trung tâm thị xã Cửa Lò; tổ chức trại sáng tác điêu khắc tại Cửa Lò...

Vào mùa du lịch biển sắp tới, thị xã Cửa Lò sẽ phủ sóng WiFi miễn phí dọc bờ biển và các điểm du lịch để du khách vào mạng Internet. Hiện nay thị xã Cửa Lò đang làm việc với các khách sạn trên địa bàn để đưa bảo hiểm vào cho các khách du lịch.

Tại buổi họp báo, ông Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, phát động và thông báo một số nét mới của cuộc thi Báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2017. Theo đó, tại cuộc thi năm nay, mỗi tác giả được gửi tối đa ba tác phẩm đã được đăng tải, phát sóng từ ngày 15-3 đến 15-9-2017.