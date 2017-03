Lạm dụng có đổi... giới tính?

Tại Việt Nam, dòng thời trang này bắt đầu “chảy” vào từ năm 2005 và thực sự ồ ạt vào giữa năm 2007. Trên nhiều diễn đàn thời trang những ngày qua đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận căng thẳng về xu hướng thời trang này. Hầu hết các ý kiến phản đối đã cho rằng nếu sử dụng thường xuyên, unisex khiến người mặc nó sẽ sống không đúng với giới tính thật của mình.

Cơn sốt chơi đồ phi giới tính

Tuy không phải là người sáng tạo ra unisex nhưng Lý Vũ Xuân (nữ diễn viên Trung Quốc) và Lee Jun Ki (nữ diễn viên Hàn Quốc) vẫn được xem là tiên phong cho phong cách ăn mặc này. Ngay khi Lý Vũ Xuân xuất hiện trước đám đông với hình tượng nam tính (đồ vest, áo sơ mi nam, giày thể thao) và Lee Jun Ki gây cơn sốt cho bộ phim đồng tính The King and the Clown (Đức vua và anh hề) thì các fan hâm mộ cũng “điên cuồng” bắt chước theo.

Ở Việt Nam, “bão” unisex cũng bắt đầu từ giới nghệ sĩ. Nhà thiết kế trẻ Cao Minh Tiến cho biết khi chủ trương thiết kế trang phục theo xu hướng này, có khá nhiều nghệ sĩ đã hào hứng vì thấy phù hợp với sân khấu biểu diễn. Những hình ảnh mạnh mẽ, không “yểu điệu thục nữ” như ca sĩ Phương Thanh, Phương Uyên, người mẫu Thúy Vinh... ngày càng nhiều. Mới đây, hình ảnh “Búp bê con trai” của ca sĩ Thanh Thảo cũng đã làm “lây lan” nhanh hơn phong cách thời trang này trong giới trẻ.

Trong lúc các nữ nghệ sĩ, người mẫu muốn tạo hình ảnh mạnh mẽ trong mắt công chúng thì phái nam làng nghệ lại ngày càng... nhu mì. Xu thế mặc những bộ đồ đính cườm, sặc sỡ hoa hòe hoa sói... gần như “độc quyền” của ca sĩ Long Nhật, Lâm Chí Khanh, Minh Thuận... Trong đêm ca nhạc thời trang Sắc màu cuộc sống (dành cho thiếu nhi nhân dịp Trung thu) tại Nhà văn hóa Thanh niên mới đây, ca sĩ Bá Thắng đã xuất hiện với một chiếc áo kiểu... yếm đã làm nhiều fan mới lớn... tán thưởng “dữ dằn”.

Cá tính hay lập dị?

Unisex bản chất là những bộ đồ trung tính dành cho cả nam và nữ, có cùng chất liệu, được sáng tạo đặc biệt, dành cho các cặp tình nhân hoặc để tạo cho người mặc sự quyến rũ. “Đó hoàn toàn không phải là chuyện con gái thì ăn mặc hầm hố, con trai thì bèo giún đến tận... chân. Đã có một sự nhầm lẫn trong cách tiếp nhận của nhiều người nên dư luận lo ngại trào lưu này ảnh hưởng đến sự phát triển giới tính của giới trẻ cũng là đương nhiên” - một nhà thiết kế nhận xét.

Không ai dám nói chắc unisex có ảnh hưởng gì đến sự phát triển giới tính của giới trẻ hay không. Tuy nhiên, những ý kiến trái ngược nhau trên các diễn đàn thời trang cho thấy đó là một vấn đề khá nhạy cảm.

Một thành viên của diễn đàn 8X gay gắt: “Đàn bà chả ra đàn bà, đàn ông chả ra đàn ông. Mới nhìn đã “lộn tiết” rồi. Tôi thiết nghĩ cái này chỉ dành cho những kẻ rảnh rỗi con nhà lắm tiền nhiều của thích chưng diện chứ còn những người suy nghĩ đứng đắn không bao giờ có cái phong cách lố bịch đó cả”. Một bạn trẻ có nick boy_yttt lại cho rằng: “Unisex không làm đảo lộn giới tính. Đó là sự sáng tạo tìm tòi của những nhà thiết kế đại tài như John Galiano, J. Gautier... ứng dụng trong đời sống, bằng cách đưa vẻ khỏe khoắn vào trang phục nữ khiến các cô gái trở nên mạnh mẽ hơn và đưa sự mềm mại vào trang phục nam làm các chàng trai trở nên thanh lịch, quyến rũ hơn”. Một số ý kiến khác trung dung thì cho rằng unisex là một trào lưu của thời trang và chắc chắn sẽ còn những biến tướng mạnh hơn nữa chứ không dừng lại ở đó.

Ủng hộ hay lên án xu hướng unisex? Thật không dễ để có câu trả lời.