Làm phim "Huyền thoại Lý Tiểu Long"

Theo nhà sản xuất phim Du Thắng Lợi, "The Legend of Bruce Lee" (Huyền thoại Lý Tiểu Long) là bộ phim truyện đầu tiên mang tầm quốc gia, là sê-ri phim truyền hình về diễn viên võ thuật Lý Tiểu Long, dự kiến dài 50 tập. Bộ phim sẽ quay tại Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Mỹ, Italya và Thái Lan trong 9 tháng, sau khi hoàn thành được chiếu vào giờ vàng hàng ngày trên kênh CCTV, liên tiếp hai tập trong hai tiếng vào mỗi tối.

Nam diễn viên Hồng Kông Danny Chan của Tuyệt đỉnh Kung Fu sẽ vào vai Bruce Lee. Danny cho biết, khác vơi những bộ phim Lý Tiểu Long từng đóng, "The Legend of Bruce Lee" miêu tả rõ hơn về đời tư của Lý Tiểu Long từ khi còn nhỏ ở Hồng Kông, rồi tới Mỹ, nơi anh nghiên cứu và học võ thuật đến khi trở thành diễn viên võ thuật nổi tiếng và mất ở tuổi 32.

Những năm 1980, sau khi Lý Tiểu Long mất, các video phim của anh mới bắt đầu được phát hành tại Trung Quốc. Lý Tiểu Long vẫn mãi được xem như một anh hùng, một ngôi sao võ thuật của người dân Trung Quốc; trở thành niềm tự hào của người dân Trung Quốc trên toàn thế giới khi đấu tranh chống lại những kẻ áp bức trong một loạt bộ phim đầu những năm 1970 như "The Chinese Connection" và "Return of the Dragon" (Rồng tái sinh).

Michael Berry, Giáo sư nghiên cứu Văn hoá Trung Quốc tại đại học California, Santa Barbara nói: “Lee có sức khoẻ, sự lanh lợi, trí thông minh, lòng tự trọng và tràn đầy niềm tin”. Chính những điều này giúp anh trở thành biểu tượng sức mạnh của người Trung Quốc”.

Gia đình Lý Tiểu Long sẽ cung cấp thông tin cho chuỗi phim này. Nhà sản xuất Yu cho biết, con gái của Lý, Shannon Lee Keasler đã chấp nhận kịch bản và sẽ cùng tham gia biên tập.