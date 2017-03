Làm phim khoa học về voọc chà vá chân đen

Những thước phim này là một phần nội dung phản ánh về đời sống, tập tính, phân bố và cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng của voọc chà vá chân đen - một loài động vật hoang dã quý hiếm có tên trong Sách Đỏ thế giới và Việt Nam hiện còn tồn tại ở rừng Hòn Hèo, góp phần phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Cố vấn khoa học cho Đoàn làm phim là Tiến sĩ Tilo Nadler - đại diện Hội Động vật hoang dã Frankfurt (FZS) Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp Vườn quốc gia Cúc Phương. Để có những thước phim sinh động nhất, êkíp quay phim đã phải "mai phục" nhiều ngày bên những sườn núi liền kề vực sâu.

Được biết, theo một kết quả khảo sát cách đây hai năm của FZS cho thấy, số lượng cá thể voọc chà vá chân đen hiện hữu ở rừng Hòn Hèo khoảng 110 con. Sau khi đưa các mẫu vật do FZS thu thập được để phân tích tại phòng thí nghiệm Trung tâm Nghiên cứu linh trưởng châu Âu (German Primate Center) thì loài voọc chà vá chân đen ở rừng Hòn Hèo có kiểu gen (AND) khác biệt so với các quần thể voọc chà vá chân đen đã tìm thấy ở các nơi khác tại Việt Nam và Campuchia.

Có thể nói người có công phát hiện và bảo vệ loại voọc chà vá chân đen ở rừng Hòn Hèo là ông Sylvio Lammarche - quốc tịch Canada, nhưng đã cùng vợ là người Việt xây dựng Khu du lịch Jungle Beach Resort tại xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa hơn 10 năm nay, mà người dân địa phương thường gọi ông là "kiểm lâm Tây".

Vấn đề đáng quan tâm lo ngại nhất là tình trạng săn bắt, sát hại voọc chà vá chân đen ở Khánh Hòa vẫn tái diễn, chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý bằng biện pháp hình sự 2 vụ săn bắn 7 con voọc chà vá chân đen.