Làm phim trong 48 giờ: 47 đội tham gia, làm được 36 phim

Sau 48 giờ tơi tả, mỗi đội một câu chuyện riêng, kỷ niệm riêng nhưng hơn cả, các thành viên tham dự 48HFP đều nhận thấy đây là dịp giúp mình tự tin và biết thêm về điện ảnh.

Vào 19 giờ 30 ngày 29-10, 47 đội trong dự án Làm phim trong 48 giờ đến từ Hà Nội và TP.HCM đã cùng có mặt tại xưởng phim HK (TP.HCM) để cùng tham dự buổi nhận phim. Tại đây, các trưởng nhóm mới nhận được đề tài và thể loại phim mình sẽ phải làm trong 48 giờ tiếp theo.

Áp lực thời gian

Đề tài chung cho 48HFP lần đầu tiên tại Việt Nam là… một cây nhang và nhân vật bắt buộc là Phạm Minh An. Nhân vật này làm nghề tài xế taxi, xe ôm hoặc đạp xích lô. Đoạn hội thoại bắt buộc trong phim phải có là câu tiếng Anh: “You know, same same but different.” (Anh biết đấy, giống thế nhưng không phải là thế). Và có rất nhiều thể loại phim: kinh dị, tâm lý, lãng mạn, hành động… mà trưởng nhóm phải bốc thăm.

Dù trúng tủ nhưng với áp lực thời gian, sau khi nộp phim xong, anh Nguyễn Phan Anh Kiệt, thành viên của đội 4825, mới thở phào. Theo lời anh Kiệt thì đội 4825 chuẩn bị kịch bản cho ba thể loại hành động, kinh dị và tâm lý. “Cứ bốc thăm trúng một trong ba là coi như đội mình trúng tủ. Đội mình bốc thăm trúng kinh dị và trúng tủ thiệt nhưng bắt tay vào làm mới biết… đủ thứ chuyện”.

Khi quay những cảnh cuối cùng của phim “Ú ù Story” (Sự tích con ú ù), đội 4825 cứ gặp cảnh trời mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa, vậy là đội phải hoãn giờ quay. Đến những cảnh quay cuối lại dính vào tiệc sinh nhật của diễn viên chính. Vậy là diễn viên tranh thủ quay vài cảnh rồi dự sinh nhật và quay về tiếp tục quay. Đội vừa quay vừa dựng “người quay mệt thì lên dựng phim, người dựng mệt lại xuống quay phim…” - anh Kiệt vui vẻ kể. Cho đến giờ nộp phim, đội 4825 chưa kịp chép phim ra đĩa để nộp mà một thành viên phải chạy đến nộp bằng USB trước. Sau đó đạo diễn chép đĩa xong đem đến nộp sau.

Đội Time Emit của Trường ĐH Quốc tế RMIT đang thực hiện phim Hiện tượng Việt. Ảnh: TIME EMIT

Rất nhiều đội làm phim là lần đầu tiên các thành viên làm việc chung. Bởi có những cá nhân lẻ không tập hợp được bạn bè, người thân để lập nhóm làm phim nhưng vẫn muốn tham gia. Họ chọn cách đăng thông tin cá nhân ở Facebook hoặc trang mạng 48HFP gồm: tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ thư điện tử và việc có thể làm khi tham gia đoàn làm phim. Không ít thành viên của các đội làm phim được chọn theo kiểu online như thế.

Đội Time Emit thì ngược lại, 16 thành viên của đội đều học chung ngành thiết kế đa truyền thông ở ĐH Quốc tế RMIT. Trả lời cho câu hỏi thành viên đều học chung vậy thì ưu điểm của đội Time Emit là gì, các thành viên đồng thanh: “Tự tin bậc nhất!”. Nói về bộ phim Hiện tượng Việt của đội, chị Hoàng Bùi Kim Ngân, trưởng đội, cho biết: “Đối với người Việt Nam, nén nhang là điều không thể thiếu trong đời sống tâm linh… Thế nhưng sau khi xem phim của Time Emit làm, bảo đảm khán giả sẽ biết thêm nhiều công dụng khác của nhang”.

Một thành viên kiêm nhiệm nhiều việc

Đội Wendigo/Echo có màu sắc lạ là đội đa sắc tộc. Thành viên của đội ngoài Việt Nam còn có Việt kiều Anh và Pháp. Kịch bản do thành viên là Việt kiều Pháp viết nên khi diễn… lời thoại không phù hợp, vậy là cứ mỗi lúc diễn lại mỗi sửa.

Và đội cũng khá đặc biệt bởi bên cạnh một số thành viên làm phim chuyên nghiệp thì không ít thành viên… lần đầu làm phim. Anh Nguyễn Phi Long, thành viên đội, cho biết: “Dù chuyên nghiệp hay không, đội chúng tôi cũng có kết cấu đầy đủ như một đoàn làm phim thông thường, thế nhưng thành viên rút gọn lại. Tức người quay phim kiêm luôn làm âm thanh, tôi thì phụ máy quay, giữ hiện trường và kiêm luôn thiết kế hiện trường”.

Sau 48 giờ lăn lộn, trong 47 đội tham gia chỉ có 36 đội có phim để nộp. Thế nhưng trong buổi giao phim vào 19 giờ 30 ngày 31-10, tại TP.HCM chỉ có 31 đội với 31 phim nộp kịp. Trong số 31 phim đó có sáu phim từ Hà Nội. Các đội từ Hà Nội phải tải phim của mình lên mạng của 48HFP và nộp đường link cho ban tổ chức qua thư điện tử đúng giờ như các đội nộp trực tiếp tại TP.HCM. Với năm đội nộp trễ, phim không được tranh giải Phim hay nhất của 48HFP nhưng phim vẫn được chiếu tại rạp và được tranh giải Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Sau 48 giờ làm phim và nộp phim, hiện các nhóm làm phim đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ hội đồng chấm giải gồm diễn viên Susie Lindeman (Úc), đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn… và ban tổ chức. Song song đó, trên trang mạng của 48HFP cũng bắt đầu có những dòng cảm xúc của các thành viên tham gia 48HFP về những trải nghiệm, những điều học được, những kỷ niệm của bản thân… qua hai ngày làm phim.

Giải thưởng cho các phim tham gia 48HFP gồm:Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Diễn viên xuất sắc nhất. Riêng phim đoạt giải xuất sắc nhất sẽ được chọn để dự thi giải Phim quốc tế Filmapalooza để cùng tranh giải Phim 48 giờ quốc tế xuất sắc nhất năm 2010. Thế nhưng quan trọng hơn tất cả giải thưởng, như lời anh Nguyễn Phi Long, thành viên đội Wendigo/Echo là “48HFP là cách phát triển sáng tạo của các bạn trẻ. Nếu ngày càng nhiều dự án như vậy thì các bạn trẻ sẽ dễ dàng tìm hiểu cách làm phim, hiểu về điện ảnh và nhìn ra được những sáng tạo của mình tiềm ẩn đâu đó nhanh hơn”.

Chiếu phim ở Megastar từ ngày 22 đến 25-11 Từ ngày 22 đến 25-11, tất cả những phim được hoàn thành và không vi phạm quy định của ban tổ chức sẽ được trình chiếu tại cụm rạp Megastar Hùng Vương Plaza (TP.HCM) và cụm rạp Megastar Vincom Towers (Hà Nội). Lễ trao giải của dự án Làm phim 48 giờ tại Việt Nam năm 2010 sẽ được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM vào tối 26-11. Sau đó những bộ phim chiến thắng sẽ được tập hợp thành DVD Các phim 48 tiếng xuất sắc nhất và bán trực tuyến trên trang mạng của 48HFP (www.48hourfilm.com/vietnam). _____________________________________________________ 48HFP rất lý thú vì nó đòi hỏi người tham gia phải nhanh và giàu ý tưởng. Các đội tham gia bao gồm những người bạn làm phim chuyên nghiệp, các bạn sinh viên chuyên ngành, thậm chí là các em học sinh nhỏ. Nhưng tôi nghĩ những điều này không thành vấn đề vì cái hơn nhau ở đây là ý tưởng. Rất có thể một em học sinh có những ý tưởng riêng của mình, cách nhìn riêng của mình cũng tạo nên được một ấn tượng tốt. Đạo diễnNGUYỄN VINH SƠN,

thành viên Hội đồng chấm giải 48HFP Trong suốt những năm vừa qua, Việt Nam đã giới thiệu ra trước điện ảnh thế giới nhiều phim hay, do đó tôi cũng đang rất nóng lòng chờ xem các bạn trẻ cũng như những nhà làm phim chuyên nghiệp sẽ mang những bất ngờ thú vị gì đến dự án Làm phim 48 giờ lần này. Tôi muốn nói với các bạn trẻ tham gia dự án này là: Hãy truyền cảm hứng, hãy phấn chấn lên và tích cực hơn nữa! Diễn viên SUSIE LINDEMAN(Úc) Việc thắng thua trong cuộc thi này không quan trọng, mà điều đáng kể là các bạn đã tham gia vào dự án này và trở thành một phần của cộng đồng những con người sáng tạo trên toàn thế giới. CôEMILY HUCKSON, thành viên của đội Northern Touch

QUỲNH TRANG