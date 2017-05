Câu trả lời sẽ tìm thấy trong Bí quyết để có một gia đình hạnh phúc. Đây là cuốn sách mới “ra lò” của Công ty First News - Trí Việt, biên dịch lại từ The 100 Simple Secrets of Happy Families của tác giả David Niven.

Nội dung không chỉ là chuyện nuôi dạy con, giữ mối quan hệ yêu thương với cha mẹ mà còn phản ánh những vấn đề thực của gia đình. TG



Chia sẻ