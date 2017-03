Lam Trường thừa nhận chuyện riêng trục trặc

Lam Trường và Thủy Tiên trong bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt

- Lam Trường và Minh Thư rất thành công với nhạc phim Bỗng dưng muốn khóc, tại sao không tiếp tục bước vào bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc?

- Trước hết, bài hát Ngôi nhà hạnh phúc trong album mới Con đường tình yêu của Lam Trường hoàn tất khá trễ so với phim. Và nhà sản xuất cũng như đạo diễn đã chọn Thuỷ Tiên rồi. Trường thấy Thuỷ Tiên thể hiện trọn vẹn nhạc phim nên mới đưa vào đĩa riêng của mình.

- Lam Trường có hy vọng bài hát Ngôi nhà hạnh phúc sẽ nổi tiếng cùng với bộ phim?

- Viết nhạc phim là một việc rất khó. Không phải mình muốn là được mà thường được đặt hàng. Nếu Trường được đặt hàng cho bộ phim nào đó thì sẽ phải dồn rất nhiều tâm sức. Còn bài hát Ngôi nhà hạnh phúc (sáng tác Đào Trọng Thịnh) là một kỷ niệm của Trường đối với thời gian tham gia bộ phim này. Bài hát xuất hiện khi bộ phim đang chiếu trên truyền hình là một hiệu ứng rất tốt.

- Thế nhưng vai diễn của Lam Trường trong phim khá... mờ nhạt?

- Vai đầu tiên Trường tham gia đóng phim là phim nhựa Nữ tướng cướp. Còn đây là bộ phim truyền hình nhiều tập, là vai thứ chính. Cách suy nghĩ của Trường về điện ảnh bây giờ khác với trước đây. Trường lại không xem đây là vai diễn mờ nhạt mà lại thích tính cách nhân vật này. Nhân vật có tính cách đặc biệt góp phần tạo nên diện mạo cho cả bộ phim.



Lam Trường vẫn trẻ trung, phong độ.

- Vai diễn của Trường vẫn rất hiền, gần như không có gì mới?

- Đúng vậy! Trường rất muốn thử thách sức diễn và sức sáng tạo của mình. Hiện nay Trường rất thích thú trong việc diễn xuất và xem như cơ hội mới của mình. Trước đây ba Trường không cho đi hát nhưng mình thích vẫn quyết tâm đến với nghề. Nếu không có quyết tâm đó thì đâu có Lam Trường ngày nay. Bước vào điện ảnh, Trường cũng đến bằng sự yêu thích và quyết tâm.

-Lam Trường đóng phim Ngôi nhà hạnh phúc nhưng chuyện gia đình hình như không được hạnh phúc lắm? Vợ của Lam Trường công khai chê trách...?

- An đã có vài bài viết trên Facebook về Trường. Mọi người cũng đọc và biết. Mọi người nói Trường cố tình né tránh nhưng thực sự trong lúc này Trường phải làm như thế. Vì Trường muốn đó là chuyện riêng của hai người, không nên bị tác động bởi những ý kiến từ bên ngoài. Khi đọc những bài An viết, Trường rất buồn, dù biết tính cách của An.

Lam Trường và Ý An cùng con trai.

- Với tâm trạng như vậy có ảnh hưởng đến vai diễn không?

- Dĩ nhiên, lúc đóng phim Trường không cho phép mình được nghĩ gì khác ngoài nhân vật. Dạo này Trường tập trung công việc nhiều, còn chuyện riêng ít nghĩ đến.



Theo Thanh Chung (VNN)