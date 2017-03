Lâm Vinh Hải đoạt giải nhất 400 triệu qua "Thử thách cùng bước nhảy"

Đêm chung kết trao giải chương trình "Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance" mùa đầu tiên diễn ra vào 21h tối 15/12. Danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn thuộc về Lâm Vinh Hải. Trước khi đến với cuộc thi, anh là vũ công của vũ đoàn MTE do ca sĩ Mỹ Tâm thành lập. Lâm Vinh Hải thường xuyên góp mặt trong những MV của Mỹ Tâm và được mọi người quen gọi là “người tình" của nữ ca sĩ.



Vinh Hải trong niềm vui chiến thắng.

Danh hiệu "Vũ công được yêu thích" hoàn toàn được quyết định từ số lượng tin nhắn của khán giả. Vinh Hải chiến thắng với 25.139 tin nhắn (chiếm 27,5%). 3 thí sinh còn lại của top 4 gồm: Hồng Nhung, Quang Đăng và Tố Như có số phiếu bình chọn không quá cách biệt với người thắng cuộc.

Tố Như chỉ ít hơn Vinh Hải 751 tinh nhắn (chiếm 26,7% - 24.388). Quang Đăng là người kế tiếp với 21.277 tin nhắn, chiếm 23,3%. Cuối cùng là Hồng Nhung với 20.597 tin (chiếm 22,5%). 3 thí sinh này mỗi người nhận được giải thưởng 50 triệu đồng.

Khi được xướng danh nhận giải cao nhất với phần thưởng trị giá 400 triệu đồng, Vinh Hải vui sướng đến không thể thốt lên lời. Anh thể hiện niềm vui chiến thắng và cảm ơn khán giả bằng những động tác hiphop sở trường. Khoảnh khắc đó, tất cả các thí sinh cùng ùa lên sân khấu chúc mừng, chung vui cùng Hải.

Trải qua 6 tháng, 'So You Think You Can Dance" thu hút hàng ngàn thí sinh đến từ mọi miền của đất nước ở vòng sơ loại. Có 107 thí sinh tham gia bán kết và sau đó là 20 thí sinh vòng chung kết, để cuối cùng chỉ có top 4 thí sinh tranh tài cùng nhau. .Khi cuộc thi kết thúc, cả 4 gương mặt tài năng này đều nhận được hợp đồng làm việc và đào tạo tại Dance Cente trong một năm.

Đêm gala cuối cùng được xem như một "đại tiệc nghệ thuật khiêu vũ" thật sự khi 4 vị giám khảo Việt Max, Tuyết Minh, Chí Anh và John Huy Trần lần lượt nêu yêu cầu xem lại những tiết mục mà họ yêu thích trong hành trình của top 20 để khán giả có cơ hội thưởng thức và nhìn ngắm các thí sinh được biểu diễn hết mình trên sân khấu.

Mùa giải đầu tiên của “Thử thách cùng bước nhảy” kết thúc trong không khí tưng bừng. NSND Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cũng đã dành những lời chúc mừng cho sự thành công tốt đẹp của chương trình. Theo bà, cuộc thi này đáng được xem là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật khi đã hấp dẫn được không chỉ khán giả mà còn giới nghệ sĩ múa, góp phần mang đến cái nhìn mới, tích cực về sự phát triển của bộ môn nghệ thuật này.

Ngày 22/12, đài truyền hình TP HCM sẽ phát sóng tập đặc biệt ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của toàn mùa giải. Tối thứ bảy trong 4 tuần liên tiếp sau đó, đài cũng phát sóng trực tiếp "Liên hoan tài năng cùng bước nhảy", chương trình nhằm tôn vinh những người đam mê bộ môn nghệ thuật nhảy múa ở nhiều thể loại khác nhau.

Theo Thoại Hà - Ảnh: Huy Tân (VNE)