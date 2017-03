Lâm Y Thần bị nghi cưới sao Hàn

Trong trang web tìm kiếm Nevada, phóng viên Mingpao phát hiện giấy đăng ký kết hôn của một cô gái có tên giống với Lâm Y Thần (Ariel Lin, Linichen). Cách viết và phát âm tên cũng trùng với tên trên website của cô LINICHEN.net. Còn người nam trong giấy đăng ký kết hôn là Chen Li Han, giống với tên của một sao Hàn trong phiên âm tiếng Trung.

Diễn viên Lâm Y Thần. Ảnh: Crunchy.



Tìm hiểu kỹ hơn, phóng viên biết rằng, Lâm Y Thần rất thích văn hóa xứ kim chi và có thể nói tiếng Hàn thành thạo. Khi học đại học, chuyên ngành của cô là về Hàn Quốc. Ngoài ra, cô và các nghệ sĩ xứ Hàn từng hợp tác rất nhiều lần. Cô cũng đã hát ca khúc Hàn.

Theo AU, trong giấy đăng ký, hai người kết hôn ở Las Vegas năm 2001. Theo tính toán, năm đó ngôi sao xứ Đài mới 19 tuổi. Khi người đẹp họ Lâm 18 tuổi, cô tham gia cuộc thi sắc đẹp ở Đài Bắc và giành giải. Sau đó, cô trở thành người mẫu bán thời gian. Một năm sau, cô trở nên nổi tiếng với các bộ phim True Love, Love Contract, It Started with a Kiss, They Kiss Again, Legend of the Condor Heroes. Năm ngoái cô giành giải Chuông vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc với vai diễn trong They Kiss Again.

Khi cánh phóng viên liên lạc xin xác nhận, người quản lý của Lâm Y Thần bác bỏ: “Mọi người đều theo dõi cô ấy kể từ khi mới gia nhập làng giải trí. Cô ấy có cơ hội kết hôn ư? Đây chỉ là sự trùng tên”.

Theo Thanh Hương (VNE)