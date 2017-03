Lâm Y Thần tuyên bố dừng đóng phim

Lâm Y Thần muốn nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình.

Hôm chủ nhật 3/7, Lâm Y Thần bất ngờ thông báo cô sẽ dừng diễn xuất trong khoảng 2 đến 3 năm. Người đẹp 27 tuổi cũng không có kế hoạch ra album mới. Y Thần giải thích, cô tạm thời nghỉ ngơi vì sức khỏe suy kiệt. Căn bệnh của cô không thể chữa trị và có thể tái phát dù đã phẫu thuật.

Lâm Y Thần từng nghĩ tới việc giảm khối lượng công việc từ khi cô cắt bỏ khối u vào năm 2009. Ngôi sao Đài Loan lo rằng, làm việc quá sức sẽ khiến bệnh tái phát. Cô chia sẻ: "Đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình rất vất vả, giống như là sống trong quân đội vậy. Sức khỏe của tôi không còn như trước. Tôi vẫn thích đóng phim, nhưng bây giờ tôi nghĩ, mình chỉ nên theo đuổi giấc mơ khi sức khỏe cho phép. Tôi cũng muốn dành thời gian cho những người thân yêu".

Diễn viên Lâm Y Thần.

Vào tháng 4, khi đóng phim I May Not Love You, Y Thần thường xuyên bị mệt vì viêm amiđan. Nguyên nhân bệnh tình là do thời tiết nóng nực cộng với quá trình trao đổi chất rất chậm của nữ diễn viên.

Khi được hỏi, một trong những lý do rời showbiz có phải vì "theo chồng bỏ cuộc chơi", Y Thần cười tươi và nói: "Tôi chỉ muốn anh ấy hiểu công việc của mình. Sau tất cả, anh ấy có thể sẽ là thành viên gia đình tôi trong tương lai". Người đẹp của phim thần tượng cũng tiết lộ, cô sẽ chỉ tổ chức một lễ cưới giản dị và riêng tư với người bạn trai Zhen Jia Yao. Cô thổ lộ: "Những năm qua, tôi đã hy sinh vì sự mong đợi và yêu quý của công chúng. Nhưng với đám cưới, có thể tôi sẽ phải hơi ích kỷ một chút".

Theo Hoài Vũ (Ngôi sao)