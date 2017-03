“Lận đận” tìm kiếm nhan sắc dự thi Hoa hậu Trái đất

Theo dự kiến, buổi tối 18/11; người mẫu Thái Hà sẽ lên đường sang Philippines tham gia cuộc thi nhan sắc lớn thứ ba hành tinh, Hoa hậu Trái đất 2011.

Được biết, cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011 theo kế hoạch sẽ diễn ra tại Thái Lan. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt lũ lịch sử tại thủ đô Bangkok, Ban tổ chức đã dời tới Philippines. Được biết, có khoảng 90 người đẹp trên khắp thế giới đến Manila từ ngày 18/11 để tham gia cuộc thi. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 3/12 tại Nhà hát Đại học Philippines.



Từ trái sang: Ngọc Thạch, Trương Thị May, Thái Hà đều không có "duyên" với cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011

Tuy nhiên, sau ngày nỗ lực tập luyện hình thể, chăm sóc sắc đẹp và chuẩn bị phục trang, hình ảnh…, vào phút chót (sáng 17/11) Thái Hà đã thông báo rút lui khỏi cuộc thi sau bao ngày chờ đợi. “Tôi đã rất chờ đợi để tham dự cuộc thi nhan sắc lớn này. Thậm chí, tôi từ bỏ cả cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, mất nhiều thời gian bay qua bay lại giữa Hà Nội - Sài Gòn…Nhưng, vì gia đình có lý do đột xuất, tôi đành gác lại ước mơ của mình”, người đẹp này thổ lộ.

Ngay sau khi xác nhận với báo chí thông tin Thái Hà “bỏ” cuộc thi, công ty Truyền thông Thanh Niên - đơn vị giữ bản quyền đưa người đẹp dự thi Hoa hậu Trái đất gấp rút tìm người đẹp thay thế. Trong buổi chiều 17/11, hai gương mặt được đơn vị này nhắm tới là Phan Thị Lý - top 5 người đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và Phạm Bích Trâm - Người đẹp tài năng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Sáng, ngày 18/11, thông tin phía công ty Truyền thông Thanh Niên đã chuyển hồ sơ của Bích Trâm tới Cục Nghệ thuật Biểu diễn đợi cấp phép đã được đăng tải trên báo chí. Thông tin này cũng cho biết, Bích Trâm đang tích cực chuẩn bị tinh thần và phục trang ngay sau khi nhận được lời mời tham dự Hoa hậu Trái đất 2011.

Nhưng cũng ngay trong buổi chiều cùng ngày, người đẹp tài năng lên tiếng từ chối tham dự cuộc thi nhan sắc lớn thứ 3 thế giới với lý do bị động, không kịp chuẩn bị kiến thức và kỹ năng. Bích trâm nói cô không muốn trở thành “trò cười của thiên hạ”!



Cho đến thời điểm này, sau sự từ chối của Bích Trâm, vị trí của Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc này vẫn bỏ trống

Lời từ chối của Bích Trâm khiến đơn vị chịu trách nhiệm cử thí sinh dự thi Hoa hậu Trái đất lần thứ tư đứng trước vấn đề nan giải lựa chọn người thay thế. Đầu tiên là Á hậu cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Trương Thị May lắc đầu vì bận hợp đồng đóng phim. Trước đó, người đẹp dân tộc Khơ me cũng lỡ hẹn cuộc thi này vì gặp tai nạn. Khi Trương Thị May không tham dự, cơ hội thuộc về siêu mẫu Ngọc Thạch. “Chân dài” này rất hào hứng khi được đề cử và chăm chỉ tập luyện. Nhưng cuối cùng Ngọc Thạch lại ngậm ngùi ở lại vì chưa đủ tiêu chuẩn và không được Cục Biểu diễn Nghệ thuật cấp phép…

Có thể nói, cho đến thời điểm này phía đơn vị đề cử thí sinh dự thi đang đứng trước nguy cơ “đổ sông đổ biển” mọi công sức tìm kiếm người đẹp, đầu tư và vận động tài trợ… Trước đó, phía đơn vị này cho biết sẽ sắp xếp và xin phép ban tổ chức cho đại diện Việt Nam đến trễ vài ngày. Nhưng ngay sau khi Bích Trâm lên báo nói lời từ chối, điện thoại của đại diện công ty Truyền thông Thanh Niên đều trong tình trạng không liên lạc được.

Trước sự "lận đận" trong việc tìm kiếm thí sinh dự thi của đơn vị đề cử, nhiều ý kiến cũng đưa ra các gương mặt người đẹp có đủ điều kiện "đấu đá" tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất như: Á hậu Hoàng My, Hoa hậu Thùy Dung, Hoa hậu Ngọc Hân... Nhưng hiện tại, phía đơn vị đề cử vẫn "im hơi lặng tiếng", chưa đưa ra thông tin chính thức.

Trao đổi với Dân trí ngay sau khi có thông tin đơn vị đề cử Bích Trâm, ông Nguyễn Thành Nhân, Phó phòng Quản lý của Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết Cục chưa nhận được hồ sơ. Với quan điểm cá nhân, ông Nguyễn Thành Nhân cho biết, việc tìm kiếm người đẹp thay thế tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất vào thời điểm này là khó khả thi. Nếu tìm kiếm quá gấp, bị động, chất lượng không đảm bảo lại dẫn đến điều tiếng không hay, thông tin lùm xùm trên báo chí!

Theo Nguyễn Hằng (Dân trí)