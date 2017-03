Lần đầu tiên nữ đạo diễn chiến thắng ở Oscar

Phát biểu khi nhận giải, Kathryn Bigelow chia sẻ: “Đây là khoảnh khắc của cả một đời người. Tôi rất vinh dự khi lần đầu tiên được đứng trong hàng ngũ của những người đoạt giải…”.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 82 bắt đầu tại Nhà hát Kodak (Los Angeles, Mỹ) vào lúc 8 giờ sáng 8-3 (giờ Việt Nam). Bộ phim The Hurt Locker của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow nói về cuộc chiến tranh tại Iraq cũng là phim giành nhiều chiến thắng nhất với sáu giải. Bên cạnh giải Đạo diễn xuất sắc nhất, phim giành luôn năm giải: Phim hay nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Hòa âm xuất sắc nhất, Dựng âm thanh xuất sắc nhất và Dựng phim xuất sắc nhất.

Kathryn Bigelow, đạo diễn bộ phim The Hurt Locker đã trở thành Nữ đạo diễn xuất sắc đầu tiên trong lịch sử giải thưởng điện ảnh Oscar. Ảnh: AFP

Sandra Bullock chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong vai diễn bà nội trợ cưu mang một cậu bé mồ côi mà sau này trở thành một ngôi sao bóng đá trong phim The Blind Side. Nữ diễn viên này cũng đã lãnh giải Mâm xôi (dành cho những bộ phim, diễn viên, đạo diễn tệ nhất trong năm) ở hạng mục Nữ diễn viên tệ nhất trong phim All about Steve (tựa tiếng Việt Giăng bẫy trai tơ), một ngày trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Jeff Bridges trong vai một ca sĩ nhạc đồng quê nghiện rượu với những cuộc hôn nhân tan vỡ trong phim Crazy Heart. Đây là đề cử Oscar lần thứ năm của diễn viên gạo cội này.

Nữ diễn viên Mo’Nique và nam diễn viên Christopher Waltz lần lượt chiến thắng ở hai hạng mục nữ và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Bộ phim bom tấn về kinh phí và lợi nhuận - Avatar giành được ba giải tại Oscar năm nay: Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Oscar năm nay còn có 11 giải thưởng quan trọng khác cho phim nói tiếng nước ngoài, phim hoạt hình, phim tài liệu, phim ngắn…

NAM THANH tổng hợp