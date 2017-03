Lan Hương không phật lòng vì biệt danh "Siêu vòng 3"

- Đoạt Top 5 cuộc thi Người mẫu thế giới, đã tìm được chỗ đứng trên sàn diễn, điều gì khiến Lan Hương quyết tâm săn danh hiệu Miss Sport lần này?

- Lý do duy nhất và quan trọng khiến tôi quyết định tiếp tục tham gia một cuộc thi trong nước là để mình sẽ một lần nữa giành được một tấm vé ở cuộc thi nhan sắc tầm quốc tế, được một lần nữa đại diện cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn. Trước tới giờ, tôi cũng chỉ mới tham gia các cuộc thi mang tầm vóc người mẫu hay siêu mẫu mà thôi. Lần này, tôi muốn thử sức với một cuộc thi nhan sắc mới với danh hiệu là hoa hậu.

- Nhưng nhiều người đẹp liên tục đi thi, kiếm giải thưởng xong lại cất vào kho. Lan Hương không sợ người ta nghĩ mình đi thi mục đích để có thêm danh hiệu và tăng giá sao?

- Nếu ai yêu thích và quan tâm đến con đường tôi đi thì sẽ biết tôi chưa bao giờ nghĩ là mình kiếm thêm danh hiệu chỉ để cất. Với mỗi danh hiệu có được, tôi luôn cố gắng phát huy hết để nó thật sự tỏa sáng và xứng đáng. Còn chuyện đi thi với mục đích đoạt giải rồi tăng giá cát-xê thì tôi nghĩ cũng có, nhưng lý do này chiếm phần trăm không nhiều vì giá trị con người hoặc đẳng cấp của một cá nhân không nằm trong một giải thưởng.

- Bạn nghĩ gì về những người đẹp lợi dụng cuộc thi, lợi dụng danh hiệu để làm chuyện xấu, mờ ám?

- Mỗi người sẽ có một cách nghĩ và định hướng khác nhau nên tôi không muốn đi sâu vào chuyện này. Tôi chỉ khuyên tất cả các bạn rằng hãy yêu nghề như chính bản thân mình, và hãy làm những gì tốt nhất để có được một cái nhìn thật đẹp từ mắt mọi người.

- Trong quá trình theo nghề, đã bao giờ Lan Hương bị người ta gạ gẫm? Theo bạn thì có hay không chuyện đại gia bỏ ra vài chục nghìn đô chỉ để gặp gỡ và trò chuyện rồi về với một ai đó?

- Người phụ nữ đẹp sẽ được nhiều người để mắt. Chuyện gạ gẫm hay những lời ngỏ ý mờ ám thì đâu đâu cũng có, nghề nghiệp nào cũng có chứ không chỉ riêng trong làng giải trí. Bản thân tôi cũng đã từng nghe những cuộc điện thoại như vậy. Có điều, nếu mình không muốn thì không ai có thể ép buộc mình cả. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh vấn đề là do bản thân mình thế nào thôi. Còn chuyện một đại gia nào đó bỏ vài chục nghìn đô ra chỉ để gặp gỡ một người đẹp thì tôi không biết, vì chưa bao giờ tôi nghe nói tới giá cả cho những cuộc hẹn như thế.

- Khi scandal người mẫu bán dâm diễn ra, nhiều người đẹp ngại ngùng với danh xưng người mẫu khi ra đường. Riêng bạn, điều đó có ảnh hưởng quá nhiều?



- Từ khi bắt đầu gia nhập thế giới lắm thị phi và ồn ào này, tôi đã chọn cho mình một con đường riêng để đi rồi. Tôi chưa từng tạo scandal và luôn muốn hình ảnh của mình phát triển một cách trong sạch nhất. Thật lòng, tôi không muốn mọi người có cái nhìn không tốt về nghề nữa, những chuyện gần đây xảy ra khiến tôi rất buồn. Tôi chưa bao giờ lên tiếng trước những scandal và cũng không bao giờ đề cập đến vì nó không ảnh hưởng tới mình, nhưng sự việc lần này có tác động xấu đến tôi và những người hoạt động nghề người mẫu chân chính. Tất cả công sức của mọi người đều đổ sông đổ biển vì giờ đây khi ra đường, xã hội lại có cái nhìn quá khắc nghiệt, thậm chí những người xung quanh tôi còn nói rằng không biết sau này ra đường có dám nói bạn mình hay người thân mình là người mẫu không nữa. Nghe những lời nói đó tôi thật sự cảm thấy rất buồn, mặc dù mình không làm gì thì không sợ nhưng một con sâu đã làm rầu nồi canh.

- Vậy gia đình bạn có ủng hộ bạn tiếp tục theo con đường người mẫu không?

- Tất nhiên là vẫn ủng hộ chứ. Gia đình luôn khuyến khích tôi trong việc lựa chọn nghề nghiệp và tin tưởng con mình tuyệt đối, bởi tôi sống thế nào, tính cách ra sao, gia đình đều hiểu rõ. Chính vì điều đó nên dù nghề có phức tạp nhưng tôi nghĩ sóng gió nào rồi cũng qua thôi.

- Thời gian gần đây, Lan Hương có sự thay đổi hình tượng, dịu dàng và có phần "sến" hơn chứ không nóng bỏng và phong cách như trước nữa. Vì sao vậy?

- Đúng là trước tôi đi theo phong cách nóng bỏng và sắc sảo, nhưng giờ tôi muốn thay đổi hoàn toàn những gì mà trước đây đã từng làm để xem phản ứng của mọi người ra sao. Ngoài ra còn một lý do nữa là do tác động của cuộc sống xung quanh, càng lớn suy nghĩ của tôi cũng ngày một khác đi, chín chắn hơn. Tôi cảm thấy nhiều người đã khen vì sự thay đổi đó do nó phù hợp với hiện tại.

- Ai cũng có một cuộc sống và mơ ước riêng. Làm giàu cũng là một mơ ước chính đáng. Vậy Lan Hương có đặt kỳ vọng sẽ làm giàu bằng nghề người mẫu không? Nếu không thì bạn chọn thêm cách gì để đảm bảo cuộc sống, nuôi dưỡng ước mơ?

- Ước mơ lớn nhất của tôi dành cho thời trang và sau đó là điện ảnh. Nhưng tôi xác định, nếu đang làm việc này thì sẽ tạm ngưng ước mơ kia vì phải tập trung và chuyên tâm thì mới có thể làm tốt được. Ngoài ra, tôi cũng muốn kinh doanh. Hiện tại, tôi đang từng bước tiến vào lĩnh vực kinh doanh với hi vọng có một cuộc sống sung túc cho gia đình.

- Cuộc thi "Miss Sport" đòi hỏi người thi ngoài ngoại hình đẹp, khỏe khoắn còn phải có năng khiếu thể thao. Lan Hương có năng khiếu gì? Thời phổ thông, bạn có gì nổi trội về phong trào thể dục thể thao ở trường hoặc địa phương?

- Thời đi học, tôi thuộc nhóm người cao nhất trường nên hay chọn những môn thể thao mạnh mẽ như bóng rổ, chạy bộ và thậm chí còn chơi đá bóng nữa. Ba mẹ và bạn bè vẫn hay chọc tôi là thích toàn những môn thể thao của con trai. Lớn hơn một chút và ngay cả bây giờ tôi vẫn yêu thể thao. Chính vì điều đó mà ngay cùng thời điểm có hai cuộc thi diễn ra là Hoa hậu Việt Nam và Hoa khôi thể thao (Miss Sport), tôi đã chọn Miss Sport vì nó phù hợp với một người phụ nữ vừa năng động, nhẹ nhàng, vừa quyến rũ mà lại rất khỏe mạnh như tôi.

- Bây giờ, những cô gái hay chụp ảnh sexy nóng bỏng, tuyên bố gây sốc kiểu ỡm ờ dễ bị nghi ngờ là có mục đích không trong sáng. Lan Hương có ngại ngần khi ai đó mời chụp sexy không? Bây giờ, bạn nghĩ gì về danh xưng "siêu vòng 3" mà mình đang sở hữu?

- Trước giờ tôi không sống trong scandal, cũng không tạo ra scandal nên chuyện có lời mời chụp ảnh bikini tôi vẫn nhận lời bình thường nếu như phù hợp với yêu cầu của tôi. Khi làm việc với những "shoot" hình nóng bỏng, tôi thường sử dụng ê kíp của mình để tránh những sự việc không mong muốn xảy ra. Còn chuyện nickname "siêu vòng 3" là do mọi người đặt cho tôi từ đầu, đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy vui vì điều đó.

