Lan Hương thất vọng về kết quả Hoa khôi Thể thao

Top 5 Miss Model of The World 2009 tự thấy bản thân đã tỏa sáng trong cuộc thi. Vì thế, giải phụ 'Thí sinh có làn da đẹp' làm chị thấy buồn và thiếu may mắn.

- Được đánh giá là gương mặt nổi bật từ những vòng đầu, nhưng kết quả chị chỉ được trao giải phụ "Thí sinh có làn da đẹp nhất". Chị thấy thế nào? - Tôi biết thực lực mình đến đâu và tin mọi người nhìn vào đêm chung kết cũng thấy được sự tỏa sáng của tôi thế nào rồi. Đến giờ phút này, tôi chỉ có thể nghĩ rằng may mắn không mỉm cười với mình mà thôi. Dù gì thì kết quả cũng không thể thay đổi được. Lan Hương được trao giải "Thí sinh có làn da đẹp nhất" Hoa khôi Thể thao 2012. Ảnh: DL Duy. - Giây phút khi biết mình không lọt vào top 3, chị nghĩ gì? - Tôi thật sự buồn và có chút thất vọng. Tôi nghĩ công sức mình bỏ ra quá lớn. Tôi cố gắng như vậy nhưng kết quả không như mong muốn. Cũng có một số điều nữa tôi không tiện nói. Nhưng không sao cả, đây là một cuộc dạo chơi. Và cuộc dạo chơi này đã không may mắn. - Có tin chị từng có ý định bỏ cuộc trước đêm chung kết. Thực hư ra sao? - Nếu tin đồn này chính xác thì chắc chắn mọi người đã không thấy tên Lan Hương trong đêm chung kết rồi. Chắc có lẽ ai đó không muốn tôi tiếp tục tham gia nên tung tin vậy thôi. - Còn việc chị bị đánh giá mắc bệnh "ngôi sao", không hòa đồng trong quá trình tham gia Miss Sport thì sao? - Tôi không biết vì sao mọi người lại có những nhận xét không hay đó. Tôi cảm thấy, tất cả thí sinh rất yêu quý và dành tình cảm đặc biệt cho mình. Họ coi tôi như người chị của gia đình vì đã có chừng 4 năm kinh nghiệm trong làng mẫu. Sau cuộc thi trở về, chúng tôi vẫn liên lạc và đi ăn uống, hát hò. Thiết nghĩ, nếu không hòa đồng, không vui vẻ thì liệu tôi có được những khoảnh khắc như vậy không. - Là người mẫu có danh hiệu, nhưng thi hoa hậu, chị chỉ có một giải thưởng khuyến khích. Điều này ảnh hưởng thế nào đến hình ảnh của chị? - Tôi không nghĩ có ảnh hưởng gì nhiều cả. Có lẽ tôi phù hợp và có chất làm mẫu hơn là hoa khôi, hoa hậu. Sau cuộc thi, tôi được nhiều hơn là tình cảm mà mọi người dành tặng. Công việc cũng tốt hơn trước. Một ngày sau khi trở về, tôi nhận được ba hợp đồng quảng cáo. Như vậy là vui rồi. Tôi nghĩ nếu có ảnh hưởng gì khi không đoạt giải có lẽ bây giờ tôi đang nằm khóc ở nhà rồi. Lan Hương thấy hợp làm người mẫu hơn hoa hậu. Ảnh: DL Duy. - Gia đình, đồng nghiệp chia sẻ với chị thế nào với kết quả này? - Tất cả người xung quanh và gia đình đều không buồn phiền hay trách gì về kết quả không như mong muốn. Họ biết tôi đã nỗ lực và cũng khen tôi tỏa sáng trong cuộc thi. Thật sự, những gì tôi thể hiện đã là cố gắng lắm rồi nên coi sự việc này một cách nhẹ nhàng thôi. Đây cũng là lời của một người yêu thương tôi nói. - Sau cuộc thi này, chị có kế hoạch nào khác? - Hiện tại tôi đang có nhiều dự án phải thực hiện lắm. Trước mắt tôi phải làm mới hình ảnh của mình để đại diện cho hai thương hiệu mỹ phẩm ở Việt Nam. Song song đó, tôi có kế hoạch kinh doanh, nhưng vẫn dành thời gian nhiều nhất cho thời trang để mọi người không nghĩ tôi bỏ bê hay biến mất khỏi làng giải trí. - Chị từng chia sẻ thi hoa khôi là để tạo đà để tham gia thi nhan sắc quốc tế. Giờ chị tính sao? - Trước mắt kế hoạch đó dừng lại vì còn rất nhiều việc tiếp theo đang chờ. Tôi sẽ thực hiện nó vào lúc khác thích hợp nếu như mọi người vẫn còn ủng hộ. Theo Hoàng Dung (VNE)