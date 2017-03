Lan Ngọc: Biết tỉnh táo trước cả khi nổi tiếng

Diễn viên Lan Ngọc

Từ bé đã bao giờ Lan Ngọc ước mơ trở thành một diễn viên?



Lúc bé Ngọc ước mơ sau này lớn lên mình sẽ làm công an vì mọi người bên gia đình nội đều là công an. Thấy ba làm công an oai lắm nên cũng thích luôn vì tính tình của Ngọc thật ra hơi… nam tính. Nhưng lớn lên một chút nữa thì ước mơ kia cũng dần thay đổi. Từ lúc được mẹ cho tham gia sinh hoạt trong đội thiếu nhi của nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (TP.HCM) thì được khen là có… năng khiếu nghệ thuật. Ngoài việc được chọn tham gia liên hoan Búp sen hồng với vai trò là diễn viên múa thì Ngọc còn diễn kịch ở trường, ở nhà văn hoá… Nhưng thời gian đó Ngọc lại không thích múa cho lắm mà chỉ thích diễn kịch. Dần dần trong suy nghĩ của Ngọc bắt đầu hình thành mong muốn là sau này mình có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng.



Lúc nộp đơn thi vào trường Sân khấu – điện ảnh liệu Lan Ngọc có hình dung rõ về con đường diễn viên hay chỉ đơn giản là thích và “liều mình” đi thi?



Ngọc chịu ảnh hưởng cá tính của cả ba mẹ, sự mạnh mẽ của ba và nét lãng mạn của mẹ vì ngày xưa mẹ cũng tham gia các phong trào văn nghệ. Chính vì lẽ đó mà tốt nghiệp cấp 3 xong thì Ngọc nộp đơn thi vào cả hai trường Sân khấu – điện ảnh và trường đại học An ninh. Ngọc đã không đậu bên đại học An ninh nhưng đã đậu vào trường Sân khấu – Điện ảnh. Lúc thi vào trường Ngọc không chuẩn bị gì hết, vừa lên đến trường thì thấy mọi người ai cũng chuẩn bị tươm tất phục trang, đạo cụ… nhiều bạn còn chuẩn bị cả make up cho phù hợp với nhân vật… Còn riêng Ngọc thì đi… tay không. Không biết mình sẽ phải thi những gì, đến khi đọc thông báo mới biết là ngày thi đầu sẽ phải thi đọc thơ, hát và diễn xuất. Cũng may là có tới ba ngày thi, mình có thể chọn một trong ba ngày để thi. Thế là Ngọc chọn ngày thi cuối cùng để có thời gian về nhà chuẩn bị phần thi của mình. Lúc đó thật sự là Ngọc chưa hình dung rõ về con đường diễn viên, mà chỉ đơn giản nghĩ là mình đang làm công việc mình yêu thích…



Lan Ngọc có nghĩ vai Nương (trong Cánh đồng bất tận) đã làm thay đổi cuộc đời mình?



Thật sự là như vậy. Thành công của vai Nương đã làm thay đổi cuộc đời của Lan Ngọc. Giúp Ngọc được mọi người biết đến nhiều hơn, được mọi người yêu mến nhiều hơn. Bây giờ, khi đi trên đường, được khán giả nhận ra và gọi mình bằng Nương, Ngọc cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ai bước chân vào con đường nghệ thuật cũng mong muốn mình được nổi tiếng, nhưng Ngọc không bao giờ dám nghĩ mình sẽ được nổi tiếng sớm và nhanh như vậy. Vì Ngọc sợ cái gì nhanh đến rồi cũng nhanh đi, nên luôn tự nhủ phải không ngừng học hỏi. Ngọc vẫn thích quan điểm sống chậm mà chắc!



Những sự thay đổi từ một sinh viên viên vô danh trở thành một diễn viên đánh giá cao, được nhiều người biết, cảm giác của Lan Ngọc như thế nào?



Và làm cách nào để Lan Ngọc cân bằng lại với cuộc sống trước đó khi mình chưa được mấy người biết đến?Đến bây giờ Ngọc vẫn còn nguyên vẹn cảm giác bất ngờ và vui sướng. Công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng đã được khán giả ghi nhận. Cuộc sống của Ngọc bây giờ cũng không thay đổi gì mấy so với trước đây, có khác chăng là ngoài chuyện được mọi người biết đến nhiều, thì thời gian cũng bận rộn thêm chút do bên cạnh việc đóng phim thì còn dành thời gian để gặp gỡ báo chí, chụp ảnh…



Sự nổi tiếng đến hôm nay – kể từ sau khi Cánh đồng bất tận trình chiếu – có mang đến cho Lan Ngọc những phiền toái?



Điều phiền toái thì Ngọc chưa gặp, nhưng niềm vui thì rất nhiều. Ở gần nhà Ngọc có một hiệu sách nhỏ, chị của Ngọc thường mua báo ở đó. Gần đây khi Ngọc xuất hiện trên báo thường xuyên thì chị gái gần như ngày nào cũng qua sạp báo để sưu tầm báo viết về Ngọc. Thế là mấy người bán bảo chị chỉ mặt em chị đi, để sau này chị cứ yên tâm ở nhà, khi nào có tờ báo nào ra đăng tin bài về Ngọc là alô cho chị ấy liền. Và cứ mỗi tờ báo để dành như vậy, chị gái phải tặng một tấm hình của Ngọc cho mấy bạn bán báo ấy vì mọi người… rất thích Ngọc vì trông rất dễ thương. (cười)



Và có điều gì đang mất đi hay không so với cuộc sống trước kia?



Trước đây, khi mới bước chân vào trường Sân khấu – điện ảnh, bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật thì Ngọc luôn nhủ với lòng rằng nếu có may mắn được nổi tiếng sẽ không để sự nổi tiếng đó làm choáng ngợp mình. Những ngày tháng qua Ngọc sống trong niềm hạnh phúc của sự nổi tiếng nhưng luôn biết rõ mình chỉ mới đang bắt đầu. Mọi việc vẫn còn đang ở phía trước, còn có rất nhiều thử thách… Cuộc sống không thay đổi nhiều, nhưng có lẽ sẽ không còn thoải mái như trước đây vì mình đã bắt đầu trở thành người của công chúng. Khi gặp áp lực trong công việc hay cuộc sống, nếu có thời gian rảnh, Ngọc lại cùng gia đình mình đi du lịch, vừa để giải toả căng thẳng vừa refresh lại bản thân.



Lan Ngọc có sở thích nào đặc biệt để chia sẻ?



Ngọc gần như không có sở thích nào đặc biệt hết, rảnh rỗi thì gặp bạn bè càphê hay đi du lịch như đã nói thôi à! Sau khi Cánh đồng bất tận được trình chiếu, Lan Ngọc có nhận được nhiều lời mời tham gia phim không?Ngọc đang tham gia phim truyền hình Mệnh lệnh hoa hồng do Thanh Hoà (vai Điền trong Cánh đồng bất tận) làm đạo diễn, phim đang phát sóng trên HTV7 lúc 19g các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Đây là phim đầu tay của anh Hoà, do hai anh em có dịp hợp tác trong Cánh đồng bất tận rồi nên cũng khá thoải mái khi làm việc trong phim này. Khác nhất trong phim Mệnh lệnh hoa hồng là anh Hoà không còn là em của Nương nữa mà đã lên chức đạo diễn rồi… (cười)



Vậy Lan Ngọc đã có kế hoạch lớn nào đó cho năm 2011 chưa?



Ngọc sẽ quay lại trường và hoàn thành bài thi tốt nghiệp của mình là kế hoạch lớn nhất đấy!Để nói về một cô gái Lan Ngọc ngoài đời, Lan Ngọc có thể nói gì về tính cách và quan điểm sống của chính mình?Lan Ngọc ngoài đời là một cô gái hay pha trò, hơi nam tính và rất bướng bỉnh. Quan điểm sống của cô gái ấy đơn giản là làm hết sức và chơi hết mình.





