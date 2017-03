Lan Phương bị cướp giật túi kéo lê dưới đất

Diễn viên Lan Phương.

Khi đó, Lan Phương chỉ kịp hét to trong vô vọng nhìn chúng tẩu thoát. Sau khi bị kéo lê dưới đất đá, nguyên phần chân trái của Lan Phương bị trầy xước. Cô nói, lúc đó mình rất bình tĩnh, không cảm thấy gì mà chỉ sợ chân tay bị thương và sợ mất một số thứ kỷ niệm trong giỏ. Tuy nhiên, khi những người trong đoàn lấy nước rửa vết thương giúp, cô bắt đầu hoảng sợ và khóc.

"Từ bé, cơ thể tôi đã rất nhạy cảm, chịu đau rất tệ", Lan Phương giải thích.

Hôm qua Lan Phương đã làm việc với công an khu vực, sau đó tự lái xe về nhà, rửa lại vết thương và vẫn đi ăn tối với em trai. Cô trấn an mọi người không có gì đáng lo hết, chỉ thấy hơi đau nhức, phiền hà khi đi lại hoặc những lúc nằm, ngồi.

Chân của nữ diễn viên bị trầy xước sau khi bị kéo lê dưới đất.

Đây không phải lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt bị cướp "canh me" ở đoàn phim. Cách đây không lâu, diễn viên Kim Tuyến cũng bị hoảng loạn khicướp giật túi trong lúc đóng phim. Trước đó, hàng loạt nghệ sĩ lọt vào "tầm ngắm" của cướp trên đường phố Sài Gòn như người mẫu Mâu Thanh Thuỷ, Phan Như Thảo, ca sĩ Thảo Trang, Nguyễn Hải Yến, Thái Thuỳ Linh, diễn viên Khánh My, Diễm My 9X, nhà thiết kế Võ Việt Chung...

Theo Diễm Trinh (Ngôi sao)