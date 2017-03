Làng giải trí thế giới 2011: Người nổi tiếng và chuyện tai tiếng

Nữ diễn viên kỳ cựu và nghi án giết chồng

Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc và khẳng định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà biên kịch Đặng Dục Côn - chồng của Lưu Tuyết Hoa - là do không may sảy chân, và người quản lý của Lưu Tuyết Hoa cũng một mực khẳng định Đặng Dục Côn đã bất cẩn trượt chân khi ra ngoài ban công chỉnh chảo vệ tinh thu sóng truyền hình, song căn cứ vào một tình tiết có nhiều "gai gợn" trong lời khai của Lưu Tuyết Hoa, rằng "tối hôm trước, giữa hai người có một cuộc cãi vã nhỏ", dư luận không khỏi đặt nghi vấn nữ diễn viên kỳ cựu này đã chủ mưu giết chồng.

Vợ chồng diễn viên Lưu Tuyết Hoa - Đặng Dục Côn.

Sự nghi vấn càng tăng khi nữ văn sĩ Quỳnh Dao, bạn thân của cặp vợ chồng Lưu - Đặng cho biết, trong cơn say, nhà biên kịch họ Đặng đã mở cửa sổ ra ban công bê chậu hoa và vô phúc tử nạn. Chính những thông tin "tiền hậu bất nhất" của các nhân chứng đã khiến dư luận nghi ngờ. Được biết, mặc dù chung sống với Đặng Dục Côn song đến nay, Lưu Tuyết Hoa vẫn nặng tình với "người cũ" Lưu Đức Khải.

Cán người còn sống hay cán người đã chết?

Mấy năm gần đây, trong làng giải trí Hàn Quốc, có lẽ Dae Sung là một nam ca sĩ gặp nhiều vận rủi hơn cả. Chỉ chưa đầy 3 năm anh đã gặp phải hai tai nạn xe cộ, mà đều thuộc loại khủng khiếp cả. Năm 2009, do sự bất cẩn của người tài xế, trên đường trở về sau khi tham gia chương trình Family Outing (SBS), một tai nạn đã khiến Dae Sung phải nhập viện với việc gãy xương mũi, xương sống và hỏng giác mạc mắt trái.

Ca sĩ Dae Sung.

Vào ngày 31/5/2011, do phóng xe vượt quá tốc độ cho phép trên đoạn cầu Yang Hwa, Dae Sung đã không kịp xử lý tình huống và cán phải một người lái xe mô tô đang nằm sõng soài trên đường do tai nạn trước đó. Cảnh sát vào cuộc và nạn nhân được xác định là đã tử vong.

Mặc dù tòa án sau đó đã tuyên Dae Sung trắng án vì không xác định được trước khi xe của Dae Sung cán phải người lái xe mô tô kia, nạn nhân đã chết hay chưa, song sự cố này cũng để lại trong dư luận nhiều dị nghị.

Sàm sỡ nữ đồng nghiệp trẻ hay là chuyện "ai bẫy ai?"

Cách đây hơn tháng, làng giải trí Hồng Kông đã một phen rúng động khi thông tin nam diễn viên của "Thiên Long bát bộ" Trần Hạo Dân sàm sỡ nữ đồng nghiệp 19 tuổi Trần Gia Hằng được đăng tải trên trang nhất của tạp chí Oriental Sunday. Bối cảnh xảy ra tại một quán ăn gần trường quay Hoàng Điếm (Tứ Xuyên - Trung Quốc).

Diễn viên Trần Hạo Dân.

Thông qua 120 bức ảnh chụp cảnh "hậu trường" cuộc "giao lưu" này, người ta thấy Trần Hạo Dân đã có những hành vi khiếm nhã, thoạt đầu là cưỡng chế ôm hôn, rồi tiến tới sờ soạng thô bạo nữ đồng nghiệp trẻ. Mặc dù đã có bức ảnh cho thấy nữ diễn viên Trần Gia Hằng nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, song phân tích kỹ các diễn biến cử chỉ của "nạn nhân" qua từng bức ảnh, lại có ý kiến cho rằng, thái độ của Trần Gia Hằng trước là "hưởng ứng", sau mới "phản đối một cách không thật mạnh mẽ, rõ rệt". Từ đó, cũng không ít người đi đến giả thuyết Trần Gia Hằng đã "giăng bẫy" Trần Hạo Dân, cố tình tạo scandal để thu hút sự chú ý của công luận nhằm "đánh bóng tên tuổi".

Về phía Trần Hạo Dân, sau sự cố nói trên, anh đã tìm mọi cách để cầu xin nữ đồng nghiệp trẻ tha thứ và thực tế, Trần Gia Hằng cũng dừng vụ việc ở đó chứ không khởi kiện Hạo Dân ra tòa. Lý do mà cô đưa ra là Hạo Dân đã thành khẩn nhận lỗi và khi ấy, vợ anh cũng mới sinh con.

Từng hành nghề mại dâm trước khi là Hoa hậu?

Tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Brazil diễn ra vào ngày 23/7/2011, chỉ ít phút sau khi hai MC xướng tên người thắng cuộc là nữ thí sinh 25 tuổi Priscila Machado, nhiều khán giả có mặt tại hội trường đã la hét ầm ĩ phản đối kết quả trên. Bởi cùng thời điểm đó, một bức ảnh khỏa thân của tân hoa hậu đã bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Hoa hậu Hoàn vũ Brazil 2011 Priscila Machado.

Theo thể lệ của Ban tổ chức thì "Người đoạt vương miện phải là người trước đó không hề cho quay phim, chụp ảnh để lộ ngực hoàn toàn hoặc các bộ phận kín khác của cơ thể". Bởi vậy, nhiều khán giả Brazil kiên quyết đề nghị Ban tổ chức phải tước bỏ vương miện của Priscila Machado.

Ban tổ chức đã không thể đáp ứng đòi hỏi này. Họ giải thích: "Chúng tôi đã xác minh và phát hiện ra rằng, đó là bức ảnh cô ấy chụp cho một chiến dịch tuyên truyền phòng chống bệnh ung thư vú. Vì vậy, cô ấy không vi phạm thể lệ".

Tất nhiên là dư luận không chịu. Các trang mạng càng tích cực vào cuộc. Cho đến ngày 9/8, một số bức ảnh hở hang khác của tân Hoa hậu Priscila Machado tiếp tục được trưng ra. Đây là những bức ảnh được cho là của một website dành cho gái mại dâm, ở đó, thay vì tên thật Priscila, tân hoa hậu đã lấy nghệ danh "Sara". Khách mua dâm có thể đọc thấy trên trang web này những thông tin liên quan đến các cô gái, như tên tuổi, chiều cao, số đo ba vòng, màu mắt, màu tóc, sở thích cùng kỹ năng… tình dục của đối tượng. Nguồn tin trên cho rằng, rất có thể khi mới bước vào đời, tân Hoa hậu Priscila Machado từng là gái bán hoa.

Với chiều cao nổi trội (1m80), gương mặt hút hồn cùng khả năng sử dụng thuần thục 4 ngoại ngữ Anh, Italy, Tây Ban Nha và Đức, người đẹp Priscila Machado được xem là một ứng viên sáng giá cho nước chủ nhà tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2011 diễn ra vào tháng 9/2011 và thực tế, sau khi Ban tổ chức quyết định để cô tiếp tục được tham dự cuộc thi nói trên, cô đã đoạt ngôi vị Á hậu 2.

Người giữ kỷ lục về các vụ scandal ở Hollywood

Được coi là "Nữ hoàng scandal của Hollywood", đến nay, nữ diễn viên Lindsay Lohan đã có tới 5 lần phải ngồi tù. Lần thì cô bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu, lần thì do gây gổ, đánh lộn, lần thì do nghiện ma túy, và vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, theo đoạn băng video ghi lại cảnh mua bán tại một cửa hàng nữ trang, Lindsay bị phát hiện đã lấy trộm một chiếc dây chuyền trị giá 2.500 USD. Vì vụ việc này, cô bị tuyên mức án phải ngồi bóc lịch 120 ngày. Tuy kết thúc phiên tòa, người đẹp Hollywood đã bị còng tay dẫn vào trại giam nhưng chỉ ít giờ sau đó, cô đã được tại ngoại do nộp tiền bảo lãnh 75.000 USD.

Diễn viên Lindsay Lohan bật khóc tại phiên toà ngày 20/10/2011.

Riêng tại phiên tòa hồi trung tuần tháng 10 vừa qua, do thường xuyên vi phạm lệnh quản chế, thường xuyên bỏ các buổi lao động công ích (Lindsay Lohan vẫn trong thời gian quản chế cai nghiện), Lindsay đã bị Tòa án Los Angeles đưa ra phán quyết từ ngày 9/11/2011, cô phải quay lại nhà tù Lynwood ở California chịu phận giam cầm trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tiếng rưỡi, cô nàng quậy phá này đã lại được thả với lý do trại giam… quá tải. "Chỉ cần phạm thêm một lỗi nữa là Lindsay Lohan sẽ phải ngồi tù đủ 300 ngày, không có khoan nhượng nữa" - Thẩm phán Sautner cảnh cáo.

Theo Đặng Tiến Huy - VNCA Xuân Nhâm Thìn