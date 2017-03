Larry King chia tay CNN

Chương trình của ông có sức hút đặc biệt với khán giả bởi những câu hỏi hóc búa, thậm chí dồn khách mời (thường là những người có vị trí cao trong xã hội) mà Larry King đặt ra.

Larry King cho biết: “Tôi đã nói chuyện với những người ở đài CNN rằng Larry King Live sẽ chấm dứt hành trình của mình. Tôi cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình”.

Báo The New York Times gần đây thông báo rằng lượng khán giả bình quân của chương trình Larry King Live đã giảm so với trước. Hiện chỉ còn khoảng 725.000 người xem. Hợp đồng của Larry King với CNN kéo dài đến năm 2011 và ông khẳng định vẫn tiếp tục làm người dẫn chương trình đặc biệt của kênh CNN.

“Chương trình này đóng cửa không có nghĩa tôi cũng dừng luôn công việc của mình. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, tôi muốn dành thời gian cho những công việc cá nhân” - King nói. Larry King bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình tại Florida trước khi ông trở thành nhân vật quan trọng của đài truyền hình CNN với việc làm người dẫn chương trình truyền hình hằng đêm cho CNN từ năm 1985.

Ông nói rằng người đầu tiên ông phỏng vấn là chính khách Mario Cuomo ở New York và từ đó, khách mời của ông là những nhà lãnh đạo và người nổi tiếng. Thành công lớn nhất của ông là cuộc phỏng vấn với tỉ phú Ross Perot vào năm 1992 về cuộc chạy đua tranh chức tổng thống.

Không chỉ làm những chương trình nói chuyện với người nổi tiếng, Larry King còn tổ chức những chương trình kêu gọi đóng góp cho mục đích từ thiện. Chương trình Larry King Live của ông được công nhận kỷ lục Guinness thế giới là chương trình lâu năm nhất với MC duy nhất.

Vài tháng gần đây, cuộc tái hôn của Larry King với Shawn Southwick (50 tuổi) gặp nhiều rắc rối. Đây là người vợ thứ bảy, kết hôn 2 lần, của ông. Tháng 4 vừa qua, cặp đôi này tuyên bố đường ai nấy đi nhưng chỉ một tháng sau, cả hai quyết định tái hợp. Đầu tháng 6-2010, bỗng Southwick tự tử tại nhà của bà ở Utah bằng ma túy.