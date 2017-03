Lễ hội Cầu Trâu: Sẽ loại bỏ phần man rợ

Đừng để ‘văn hóa tự xử’ lên ngôi Nhiều người không tâm phục với khái niệm “cướp có văn hóa” mà người có trách nhiệm quản lý văn hóa dùng để giải thích về hình ảnh đám đông dùng gậy gộc xô đẩy, tranh cướp lộc tại hội Gióng. Vị này cho rằng không nên hiểu cướp lễ vật ở đây theo nghĩa cướp giật thông thường mà phải hiểu đó là hành vi cướp có văn hóa, cướp theo tục lệ, kiểu như tục cướp vợ của người Mông. Người ta phải hiểu văn hóa ở đây là kiểu văn hóa gì? Một đám đông thanh niên hùng hổ dùng gậy gộc lao vào nhau mà gọi là văn hóa thì cũng hơi lạ. Người ta lại nghĩ đến chuyện cướp có văn hóa khi tiếp tục chứng kiến những hình ảnh tranh cướp có phần cuồng nhiệt thái quá tại lễ hội phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) tràn ngập trên mạng vào tối 4-3. Khi các nghi thức lễ thực hiện xong, quả phết được tung lên thì đám đông thanh niên chen nhau cướp phết với quan niệm ai lấy được phết sẽ gặp may. Đám đông hỗn loạn mang gậy gộc chen lấy, xô đẩy nhau, thậm chí trèo lên người nhau để giành cho được phết. Đã có ẩu đả xảy ra tại lễ hội giữa các nhóm thanh niên và lực lượng công an phải can thiệp. Đành rằng những tục lệ cướp lễ vật này có nguồn gốc từ xa xưa nhưng theo thời gian đã bị biến tướng như những gì diễn ra trong mùa trẩy hội này. Những tập tục đã bị biến thể, không còn phù hợp với xã hội văn minh thì cần phải sớm được loại bỏ từ trong tâm thức, đặc biệt là trong nhận thức của lãnh đạo ngành văn hóa. Chúng ta không thể chấp nhận những hình ảnh xấu xí đang ngày càng trở nên phổ biến trong các lễ hội để rồi “văn hóa tự xử”, “văn hóa tranh cướp”, mạnh được yếu thua… lại có dịp lên ngôi. THANH MẬN Cướp ở lễ hội Gióng là “cướp có văn hóa” (!?) Tại cuộc họp báo do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều qua (3-3), ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, khẳng định không có chuyện đánh nhau ở lễ hội Gióng. Chỉ có xô xát giữa những người giữ kiệu hoa tre và những thanh niên cướp giò hoa tre mà thôi và đã yêu cầu ban tổ chức rút kinh nghiệm. Ông Long lý giải rằng việc cướp giật lộc thánh ở lễ hội Gióng là tục lệ cổ, văn hoá truyền thống giống như tục cướp vợ của người Mông. Cả bên cướp và bên bị cướp đều “cướp có văn hóa”.