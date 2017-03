Lễ hội Đền Trần (Thái Bình): Vật phẩm tâm linh phát giống như túi lương

Cạnh tranh tín ngưỡng thương mại là báng bổ lịch sử Thái Bình là nơi phát tích của nhà Trần, đó là một điều đã được lịch sử thừa nhận. Tuy nhiên, Thái Bình không liên quan đến chuyện phát lương. Vì vậy, việc lễ hội có chuyện phát lương là không có ý nghĩa lịch sử, cũng không có ý nghĩa về mặt nào cả. Đó có thể hiểu là việc cạnh tranh tín ngưỡng thương mại, mà như thế là báng bổ lịch sử. Điều đó khác với Hà Nam, nơi từng có kho lương. Tuy nhiên, việc phát lương ở Hà Nam cũng có điều phải bàn bởi ngày xưa các đền đều có đất riêng để trồng ngô, trồng lúa; đến mùa thu hoạch lúa, ngô đó được giữ lại để cho vào các túi vải. Còn lúa giống, hạt giống được đựng trong các túi vải ở đền Trần Thương (Hà Nam) gần đây thì chưa rõ nguồn gốc. TS NGUYỄN HỒNG KIÊN,Viện Khảo cổ học Việt Nam Những hoạt động “thương mại” trong lễ hội là đi ngược lại tính linh thiêng, văn hóa của lễ hội, đẩy lễ hội rớt xuống mức thấp nhất của đời sống trần tục. GS-TS NGÔ ĐỨC THỊNH,

Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia Lễ hội đền Trần Thái Bình sẽ có các hoạt động của phần lễ như dâng hương, rước nước... Trong suốt năm ngày diễn ra lễ hội còn có nhiều hoạt động như thi cỗ cá, thi gói bánh chưng, thi thả diều, thi pháo đất, vật cầu, thi kéo co... Đêm khai mạc sẽ có chương trình nghệ thuật với trích đoạn chèo Đất thiêng dựng nghiệp nhà Trần. Đặc biệt hội thi cỗ cá năm nay do tám thôn của xã Tiến Đức thực hiện sẽ là một hoạt động đặc sắc của Lễ hội đền Trần (Thái Bình). Cá dùng trong hội thi do các cụ cao niên nuôi từ đầu năm trước. Khi làm cỗ, cá sẽ được để nguyên vẩy để cúng các liệt tổ, liệt tông nhà Trần… Hỗn loạn trẩy hội Bà Chúa Kho Hàng ngàn người dân chen chúc tại khu vực cổng tam quan vào khu điện thờ. Ảnh: TTO Sáng 12 tháng Giêng (3-2), hàng vạn người dân đã đến Lễ đền Bà Chúa Kho (làng Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) cầu may, cầu lộc dịp đầu xuân. Do người dân đi trẩy hội quá đông nên từ cổng tam quan, hàng ngàn người nối đuôi nhau kéo dài từ cổng vào trong khu điện thờ. Người dân cũng liên tục chen lấn xô đẩy tại khu chính điện… BĐ (TheoTTO)