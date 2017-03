Lễ hội đền Trần: Vẫn tiếp tục đóng ấn

Hai phương án tổ chức lễ hội đền Trần do Viện VHNT VN đưa ra: 1. Không tổ chức phát ấn, chỉ khai ấn. 2. Khai ấn như thường lệ, phát ấn vào ngày hôm sau và kéo dài trong hai hoặc ba ngày trên cơ sở thực hiện thật tốt các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Lễ hội đền Trần diễn ra vào rằm tháng Giêng hằng năm và được mở đầu bằng lễ khai ấn đêm 14 tháng Giêng. Những năm gần đây, ngày càng nhiều người tới hành lễ tại đền Trần vào dịp hội để xin được tờ ấn với mong ước thăng tiến trong nghề nghiệp. Điều đó dẫn đến tình trạng bát nháo do quá tải. Ngày 28-3-2011, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL có văn bản chỉ đạo không tổ chức phát ấn đêm 14 tháng Giêng. Bộ đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở VH-TT&DL, UBND TP Nam Định phối hợp Viện VHNT VN tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các cơ quan liên quan về việc phát ấn đền Trần trình UBND tỉnh và Bộ xem xét, quyết định.