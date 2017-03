(PL)- Ngày 21-8, tại Vườn tượng Hội An (TP Hội An) sẽ diễn ra lễ hội Hội An - Nhật Bản lần thứ VIII với nhiều hoạt động văn hóa-thể thao đặc sắc. Tham gia lễ hội có nhiều đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Nhật Bản và Việt Nam.

Các chương trình mang đậm nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản như biểu diễn đàn koto, trà đạo, thư pháp, thời trang kimono, ẩm thực Nhật Bản... Việt Nam sẽ có các chương trình múa dân gian, trình tấu nhạc cụ, múa rồng, hội hoa đăng trên sông, trò chơi dân gian, triển lãm ảnh đường phố về các kỳ lễ hội; các hoạt động đua thuyền ngang, đẩy gậy, đá bóng…Lễ hội kết thúc ngày 23-8. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Nhật được tổ chức hằng năm tại Hội An (từ năm 2003). QUẢNG HÀ