Lễ hội Mặt trời mọc tại Sun World Halong Complex ​

Diễn ra ngay tại Zen Garden (Vườn Nhật) nằm trên núi Ba Đèo thuộc quần thể khu du lịch giải trí Sun World Halong Complex, Lễ hội Mặt trời mọc tái hiện sinh động một Nhật Bản thu nhỏ với đầy đủ nét văn hóa đặc sắc.



Để mang đến một không gian Nhật Bản ngay từ cảm nhận đầu tiên, tại ga đến Cáp treo Nữ hoàng đã xuất hiện hình ảnh những chú Mèo thần tài mến khách với sắc trắng – đỏ tượng trưng cho may mắn, tài lộc cùng búp bê gỗ Kokeshi truyền thống Nhật Bản. Tất cả như thay cho lời chào mừng đến với đất nước Mặt trời mọc.

Còn tại Vườn Nhật, Khu du lịch Sun World Halong Complex sẽ phục dựng mô hình lâu đài Huyền bí – Nguyên mẫu là tòa thành Edo cổ kính của Nhật Bản. Bóng dáng nước Nhật ẩn hiện trong những tán cây Bonsai, cây hắc tùng, tùng La Hán, hồ cá Koi và tiểu cảnh núi Phú Sĩ được chăm chút tỉ mỉ và sắp đặt khéo léo quanh Vườn Nhật. Đây cũng là nơi du khách có thể phóng tầm mắt ra ngắm toàn cảnh Hạ Long từ trên cao.

Để tăng thêm trải nghiệm cho du khách, Khu du lịch cũng đã kỳ công sắp xếp con phố đèn lồng rực rỡ và góc chuông gió Furin đậm chất Nhật Bản. Đặc biệt, khu vực giàn thẻ cầu may Ema (một trong những vật dụng biểu tượng cho sự may mắn) sẽ là nơi thú vị để du khách check-in. Viết lời nguyện ước lên những tấm thẻ gỗ xinh xắn và treo lên bằng sợi dây đỏ, may mắn sẽ mỉm cười và Vườn Nhật sẽ giúp bạn lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Sự xuất hiện của các nàng geisha, võ sĩ sumo, các cô gái trong bộ kimono truyền thống… sẽ khiến chuyến du ngoạn của bạn thú vị hơn bao giờ hết.

Để tận hưởng trọn vẹn văn hóa Nhật Bản đúng điệu, không thể bỏ qua các hoạt động vui chơi và trình diễn đặc sắc. Từ 14 đến 21 giờ các ngày thứ Bảy và ngày lễ, 8 buổi biểu diễn Yosakoi với các suất diễn liên tục sẽ dẫn du khách vào mùa hội hè đậm chất Nhật Bản trong suốt gần 1 tháng. Bạn cũng có thể hoá thân thành đấu sĩ Sumo lực lưỡng để “so tài” trên sân đấu giữa sự cổ vũ rộn ràng của các du khách. Ngoài ra, nhiều trải nghiệm thú vị khác để du khách chọn lựa, như thử trang phục truyền thống Kimono và Yukata, tham gia lớp học nghệ thuật gấp giấy Origami…

Bắt đầu đi vào hoạt động tháng 6-2016, Sun World Halong Complex do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đang giải “cơn khát” vui chơi giải trí của du khách phía Bắc. Tiếp nối các chương trình được tổ chức hoành tráng như Chào đón Hoàng đế Euro 2016 hay sự ra mắt của công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á Dragon Park,… Lễ hội Mặt trời mọc là sự kiện đặc sắc mang đến món ăn tinh thần phong phú cho du khách và người dân Quảng Ninh. Sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động khám phá văn hóa các nước sẽ được tổ chức tại Sun World Halong Complex năm 2017. Đây cũng là nỗ lực của khu du lịch nhằm tạo nên các sản phẩm mới lạ, trở thành điểm đến vui chơi giải trí hấp dẫn hàng đầu tại Việt Nam.