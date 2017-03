Lễ hội Thiên Y a Na tại Khánh Hoà

Với mục đích hướng về cội nguồn của dân tộc, biết ơn những bậc tiền nhân đã có công khai phá, xây dựng đất nước, ngày 6/4, tại Am Chúa thuộc xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Lễ hội thiên Y a Na 2008.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn khách thập phương đã về dự Lễ hội Vía Đức Thiên Y Thánh Mẫu hay còn gọi là Lễ hội Am Chúa.

Theo sự tích được ghi lại trong một tấm bia đá có từ năm 1856 ở Tháp Bà, Am Chúa được coi là nơi phát tích của Bà lúc ấu thơ sống với cha mẹ nuôi. Bà là người đã giúp dân biết cày cấy, dệt vải, chăm lo cuộc sống, đánh đuổi giặc ngoại xâm đem lại cuộc sống bình yên và no đủ cho nhân dân. Chính vì vậy, để tưởng nhớ công ơn bà, người dân đã lập đền thờ và hàng năm đều tổ chức tế lễ cầu nguyện, cầu Bà ban hồng ân cho quốc thái dân an, cho chúng sinh an bình, gia đình hạnh phúc.

Lễ hội Vía Đức Thiên Y Thánh Mẫu năm nay, tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm đầu tư hệ thống giao thông và hệ thống điện cho lễ hội. Ngoài ra, công tác an ninh trật tự, bài trừ mê tín dị đoan được thực hiện khá tốt do có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các ngành liên quan và Ban quản lý di tích.

Vào mùa lễ hội, nhân dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều hướng về cội nguồn của dân tộc. Trong đó tục thờ Mẫu là đặc điểm tín ngưỡng dân gian của người Việt, từ việc thờ Chúa Liễu Hạnh, Chúa Kho ở Miền Bắc, Thiên y thánh mẫu ở Miền Trung đến Chúa Xứ ở Nam bộ. Tuy mỗi vùng có tên gọi khác nhau nhưng tất cả đều nói về những người mẹ sáng tạo ra muôn loài, chăm lo dạy bảo muôn dân, và đó cũng chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Lễ hội Thiên Y a Na 2008 sẽ diễn ra đến hết ngày 3/3 âm lịch.