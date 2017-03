'Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2016': Phong phú, đa dạng đủ loại trái cây

Diễu hành trái cây khổng lồ

Theo đó, tại Khu du lịch Suối Tiên sẽ có các hoạt động nhân lễ hội:

+“Chợ nổi trái cây”: Từ ngày 28-5 đến 30-8 tại Suối Tiên sẽ có 50 con thuyền chất đầy 150 chủng loại trái cây đang vào mùa rộ từ khắp mọi miền đất nước với giá bán rẻ hơn thị trường 20%-30%.

+“Trưng bày bộ sưu tập trái cây lạ, hiếm”: Có nhiều loại trái cây lạ với người dân Sài Gòn sẽ xuất hiện như: dưa qua, mắt trâu, muồng hòe, bồng rừng, mây rừng, ngải rừng, trái gừa, trái bứa, trâm bầu, đủng đỉnh, cà độc dược, cơm nguội, kim quít…

Những loại trái đặc biệt, hiếm như ổi sim, ổi nữ hoàng, bắp bảy màu, củ cải nhiều màu, tắc cẩm thạch, thanh mai Lào Cai… Bộ sưu tập củ, quả khổng lồ: Bí ngô 100 kg, bí đao 50 kg, dừa bị 10 kg, dưa lưới 8 kg, chanh yên 7 kg…

+”Món ngon chế biến từ trái cây”, “biểu diễn pha chế thức uống từ trái cây”: Phục vụ các món ăn từ trái cây tại Suối Tiên như heo xào hạt sen, bò xào hạt điều, tôm xào lê, cá basa kho thơm, lẩu cá điêu hồng nấu khế, gà nấu nho, bắp bò tiềm táo đỏ, Trường thọ tam thập nhị quả - chế biến từ 32 loại rau củ quả… Dọc các trục đường chính Suối Tiên các bartender sẽ biểu diễn chế biến thức uống từ trái cây.

+”Diễu hành trái cây khổng lồ”, “Biểu diễn nghệ thuật dân tộc và quốc tế”: Suốt ba tháng hè, tại Suối Tiên sẽ diễn ra chương trình diễu hành trái cây khổng lồ với trên 200 diễn viên hóa trang theo phong cách lễ hội đường phố. Riêng trong ngày khai mạc và bế mạc “Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2016” sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc Việt Nam và nghệ thuật dân tộc của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Lào, Campuchia… Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội có các nghệ sĩ Kim Từ Long, ca sĩ Cẩm Ly, bé Thiện Nhân… tham gia biểu diễn ca nhạc quê hương.

+”Nghệ thuật tạo hình bằng trái cây”, “Biểu diễn diều nghệ thuật”: Trong suốt lễ hội sẽ trưng bày những tác phẩm điêu khắc, kết hình bằng trái cây sinh động do các nghệ nhân thực hiện. Đồng thời tại đây cũng sẽ diễn ra phần trình diễn diều nghệ thuật của các câu lạc bộ thả diều.

+”Hội thi trái ngon - an toàn Nam Bộ”, “Tuần lễ Trái cây Việt Nam”: Vào ngày 1-6 tại Suối Tiên diễn ra “Hội thi Trái ngon - an toàn Nam Bộ” với sự tham gia của 1.000 nhà vườn đến từ 21 tỉnh, thành để chọn ra những loại trái cây ngon - an toàn giới thiệu đến người dân.

Cuộc thi do Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Sở NN&PTNT, Suối Tiên phối hợp tổ chức. Ngoài ra, từ ngày 1 đến 7-6, nhân “Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2016”, một “Tuần lễ Trái cây Việt Nam” sẽ được tổ chức tại nhiều nhà hàng, khách sạn, siêu thị khắp TP.HCM với việc giảm giá trái cây, việc giới thiệu, thi tổ chức nấu ăn, chế biến thức ăn, nước uống từ trái cây Việt…



Chanh khổng lồ



Chợ trái cây nổi bán giảm giá



Tạo hình điêu khắc từ trái cây



Diễu hành trái cây khổng lồ với hơn 200 diễn viên



Diễu hành trái cây



Biểu diễn nghệ thuật dân tộc