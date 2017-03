Lê Khánh với mối tình đẹp 8 năm

- Khoảng hơn một năm nay chị gần như xuất hiện liên tục trên truyền hình với nhiều vai trò như diễn viên, MC, người mẫu quảng cáo… Có vẻ như việc một số gương mặt rút lui vào hậu trường đã góp phần tạo cơ hội để chị tỏa sáng?

- Tôi không nghĩ mình có được thành công là do người khác “nhường”, bởi làng nghệ thuật rất sôi động và khắc nghiệt, không có người này thì sẽ có người khác làm. Hơn một năm qua tôi may mắn gặt hái được một chút thành quả, đó là nhờ tôi đã phấn đấu trong một thời gian rất dài. Có thể những cái tôi làm được chưa là gì so với một số anh chị đi trước, nhưng cũng tạm gọi là thành công đối với bản thân tôi.

Diễn viên Lê Khánh.

- Mỗi năm chị có đặt ra mục tiêu mình sẽ phải kiếm được bao nhiêu tiền hay phải vươn lên một vị trí nhất định nào đó?

- Tôi không có thói quen đó, mà lại nghĩ đơn giản hơn. Thường thì khi đặt ra mục tiêu người ta sẽ sống chết vì nó, bằng mọi giá phải đạt được, và khi có được nó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Ngược lại, khi kết quả không như mình mong muốn thì ít nhiều sẽ bị suy sụp tinh thần. Sẽ có người cho rằng tôi sống không có mục tiêu để phấn đấu, nhưng không phải vậy. Với tôi, cứ cố gắng làm hết mình đi, suy nghĩ mọi thứ thật nhẹ nhàng cho tinh thần thoải mái. Chắc chắn thế nào cũng sẽ có được kết quả tốt, dù có thể là nó đến muộn. Chứ còn nếu đặt ra rồi không đạt được thì lại tự giận và buồn phiền bản thân mình, khi đó sẽ đau khổ dữ lắm.

- Mới năm ngoái chị còn chia sẻ rằng công việc chỉ đủ sống, năm nay đã thấy chị tự lái xe hơi đi làm. Rõ ràng ai cũng thấy chị có một bước tiến khá xa. Đã có thể xếp chị vào nhóm “nghệ sĩ giàu” chưa?

- Tôi chỉ mới khá hơn một chút thôi, chưa thể gọi là giàu. Xe cộ cũng chỉ là phương tiện để mình đi làm. Công việc ngày càng nhiều, trời Sài Gòn thì mưa nắng thất thường nên tôi phải gom góp tiền để mua xe hơi đi cho tiện. Đây cũng là một cách để đảm bảo sức khỏe, giúp tôi làm việc lâu dài và hiệu quả. Bây giờ chạy xe máy đi làm, bị mắc mưa vừa ướt hết đồ, vừa bị bệnh lại bắt cả ê kíp chờ đợi, tôi rất sợ sẽ làm mọi người phiền lòng.

- Công việc đang trên đà phát triển và thuận lợi, nhưng vẫn chưa thấy chị nhắc gì đến bạn trai?

- Tôi đang có một mối tình đẹp, giờ đã được gần 8 năm.

- Chị không thể chia sẻ nhiều hơn về chuyện tình cảm của mình với công chúng sao?

- Tôi biết khán giả rất yêu thương mình, nên họ cũng quan tâm xem tôi đang yêu ai. Tuy nhiên, tôi muốn chuyện tình cảm sẽ giữ lại cho riêng bản thân mình, còn về công việc tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả.

- Có nghĩa là sẽ chẳng ai được biết Lê Khánh đang yêu ai và khi nào lập gia đình?

- Tôi chỉ giấu khán giả chứ các anh chị em trong giới nghệ sĩ hầu như là biết rất rõ về người yêu tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cùng nhau xuất hiện ở chỗ công cộng nhưng không ai biết thôi! (cười) Thật ra tôi không chia sẻ trên báo chí là vì tôi tôn trọng khán giả của mình. Con người ta yêu nhau đâu ai nói trước được khi nào sẽ cưới, vì người tính không bằng trời tính. Tôi từng chứng kiến nhiều cặp đôi hôm nay lên báo nói yêu nhau, ngày hôm sau đã thấy chia tay. Điều đó khiến người trong cuộc cảm thấy rất đau lòng mà khán giả cũng bị nhiễu thông tin. Thôi thì cứ theo ý trời, chuyện gì đến sẽ đến. Khi nào mọi thứ trở nên chắc chắn, tôi sẽ chia sẻ với mọi người.

- Là nghệ sĩ mà kín đáo quá, có khi nào chị cảm thấy mình bị thiệt thòi?

- Mỗi người có một cách sống khác nhau. Tính cách tôi như vậy rồi thì phải chịu thôi, không thể thay đổi một sớm một chiều được. Hồi nhỏ tôi đã rụt rè, nhút nhát, sống trong vỏ ốc và rất khép kín. Chỉ đến sau này, khi bước chân vào môi trường nghệ thuật, tôi biết nếu không thay đổi thì sẽ tự loại mình ra khỏi cuộc chơi.

- Sự thay đổi thể hiện rõ nhất là nhìn chị bây giờ đã mất đi vẻ mộc mạc. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Đã là con người, chắc chắn ai cũng sẽ phải thay đổi theo thời gian, quan trọng là tốt hơn hay xấu đi. Nếu thay đổi để mình ngày càng đi lên, tại sao lại không làm? Hoạt động nghệ thuật nguy hiểm nhất là sự nhàm chán và giậm chân tại chỗ, nên tôi ủng hộ những ai liên tục đổi mới bản thân mình. Những năm trước có lẽ nhìn tôi mộc mạc hơn, vì tôi chưa được làm việc nhiều và chưa tiếp xúc với nhiều cá nhân có tính cách khác nhau. Khi đó tôi nghĩ sao nói vậy, đơn giản và còn có vẻ hơi “tồ” nữa. Thế nhưng, càng làm nghề tôi càng thấy cái quan trọng nhất là mình phải làm sao để mọi người thoải mái. Lời nói không mất tiền mua, nên hãy làm vừa lòng nhau, miễn đừng có giả tạo và lừa dối người ta.

- Khá lạ là trong thời điểm này các nghệ sĩ khác coi việc xuất hiện tại các sự kiện như một cơ hội tốt để tiếp thị hình ảnh thì chị lại gần như vắng bóng, tại sao vậy?

- Nói ra nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng tôi là một nghệ sĩ không thích sự ồn ào. Tôi gần như không bao giờ đi bar, vũ trường và cũng không thích đi dự các sự kiện. Tôi biết điều đó không tốt, và cũng không có lợi cho nghề nghiệp của mình, nên dạo gần đây tôi đang cố gắng thay đổi quan niệm, chịu khó đi ra ngoài nhiều hơn. Thật lòng là trước đây tôi rất tự ti, mặc cảm về ngoại hình. Mãi đến sau này tôi mới thông suốt, suy nghĩ rằng mỗi người có một cá tính và vẻ đẹp riêng. Nếu mình không tin vào chính mình thì còn ai tin mình được nữa. Nhờ vậy mà sau này tôi mới thấy mạnh dạn hơn khi xuất hiện trước đám đông.

Theo Hàn Quốc Việt (Ngôi sao)