Lê Kiều Như gây sốc bằng tiểu thuyết

Chấp nhận sự khen chê của dư luận khi viết về đề tài sex, Lê Kiều Như đã có cuộc trao đổi cùng PV.

- Đang phát triển với nghề diễn viên thì Lê Kiều Như lại gây sốc bằng việc viết tiểu thuyết, mà lại là đề tài nhạy cảm. Vì sao Kiều Như lại viết Sợi xích?

- Tôi mê văn chương từ nhỏ, lớn lên cứ có dịp là tôi viết vào tập, vào sổ tay, máy vi tính, khi là tản mạn, lúc là suy nghĩ của mình và có khi tôi viết dăm ba truyện ngắn để khi buồn buồn lấy ra đọc chơi. Tôi viết Sợi xích rất ngẫu hứng, có đêm ngồi miệt mài gõ, có khi mấy đêm chẳng ra chữ nào.

- Viết theo ngẫu hứng nhưng Lê Kiều Như lại chọn đề tài nhạy cảm là sex? Có chủ đích gì không?

- Khi viết thì không có mục đích gì, chỉ là đề tài vô tình nằm trong suy nghĩ của tôi khi đọc sách, đọc báo thấy có đề cập về tình trạng bất lực của các ông. Tôi biết cũng có nhiều cặp vợ chồng lâm vào tình trạng thiếu sự hòa hợp về tình dục. Tôi viết theo sự suy tưởng của mình và dưới sự giải thích về chuyên môn của một bác sĩ tâm lý.

- Khi quyết định xuất bản quyển sách này thì nó không còn là sự ngẫu hứng hay vô tình nữa mà Lê Kiều Như có mục đích hẳn hoi phải không?

- Trong cuộc sống này ai làm gì cũng đều có mục đích, tôi không phải là người cẩu thả nên không thể làm mà không nghĩ. Viết sách về đề tài sex là do ngẫu hứng, vì nếu cố tình thì sẽ chẳng thể nào đẻ ra chữ nghĩa cho bay bổng cả, còn việc in và phát hành sách là do ý thích.

- Ngoài các bộ ảnh gợi cảm tung ra từ đầu năm đến nay thì đây cũng là cách để Lê Kiều Như lôi kéo sự chú ý của công chúng, nói nôm na là đánh bóng tên tuổi?

- Nhà văn viết sách là chuyện đương nhiên nhưng ca sĩ, diễn viên viết sách mà lại viết về đề tài nhạy cảm mới là chuyện đáng nói phải không. (Cười). Thật sự, tôi thấy đây không có gì là xấu, tôi chỉ nói lên tâm lý của những người không may mắn trong đời sống vợ chồng thôi. Mà chỉ là truyện thôi chứ có phải thật đâu.

Có một số người cho rằng đây là cuộc đời, là tự truyện của tôi, không lẽ những người viết văn khi hư cấu bệnh tật, chết chóc đều phải trải qua những căn bệnh nan y, những cái chết không êm đẹp hết sao?

- Quyết định ra sách về đề tài sex đối với một diễn viên, ca sĩ là phải đối mặt với không ít “búa rìu” dư luận, liệu Lê Kiều Như có đủ sức chịu đựng không?

- Nhiều người khi biết ý định của tôi cũng khuyên tôi là nên chuẩn bị thần kinh thép để đối mặt dư luận. Sách chưa ra mà đã có nhiều người biết đến, nói này kia cũng nhiều rồi. Tôi cũng khá mệt mỏi nhưng vẫn quyết định đi tiếp.

Tôi quan niệm trong cuộc sống mình đừng hại ai, đừng xấu với ai, đừng làm gì để lương tâm hổ thẹn, còn lại thì cứ làm theo ý thích.

- Xem ra Lê Kiều Như luôn thích làm chuyện sốc cho thiên hạ chú ý?

- Không phải ai làm chuyện sốc cũng được thiên hạ quan tâm, không khéo chỉ bị phê phán không thôi. Từ đầu năm đến nay, tôi tung ra những bộ ảnh gợi cảm, hở nhưng rất nghệ thuật.

Tất nhiên không phải ai tung ảnh gợi cảm rộng rãi cũng “nổi” lên được. Nhiều người tung ảnh lên nhưng vấn đề là ảnh của mình có được chấp nhận là ảnh nghệ thuật không. Bộ ảnh của tôi được sự quan tâm tích cực của nhiều người.

- Nếu đã muốn nổi tiếng thì vì sao Lê Kiều Như không tận dụng thời cơ khi đoạt giải VTV - Bài hát tôi yêu năm 2005 để bật lên hẳn mà phải đợi đến bây giờ?

- Khi được giải thưởng VTV – Bài hát tôi yêu 2005, con đường âm nhạc lúc đó rộng mở trước mắt khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Nhiều áp lực, nhiều chuyện không vui dồn dập đến làm tôi sợ nên quyết định rút lui khỏi nghệ thuật.

Năm 2007 khi được gọi vào casting vai trong Chuông reo là bắn, tôi đắn đo mãi. Hai năm cũng đủ để tôi cân nhắc nên hay không nên bước vào con đường nghệ thuật. Đạo diễn tin mình, ê-kip làm phim tin mình sao mình cứ sợ? Thế là tôi nhận vai Loan. Đóng xong phim cũng là lúc tôi biết mình nên trở lại với nghệ thuật.

Tôi trở lại để khẳng định là mình có thể làm được và làm tốt. Tôi muốn gia đình, bạn bè và người yêu phải hãnh diện về mình.

- Những điều bạn đã và đang làm liệu có làm gia đình hãnh diện?

- Tôi thích cảm giác được tôn trọng hơn là bị miệt thị nên làm gì tôi cũng cân nhắc kỹ càng. Tôi biết mẹ và người yêu tôi lúc nào cũng vui và hãnh diện vì những việc tôi làm. Tôi chưa từng làm điều gì xấu để những người thân yêu mình phải xấu hổ.

- Người yêu Như – nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy có ý kiến gì khi bạn thực hiện các bộ ảnh gợi cảm và ra mắt sách về đề tài sex?

- Anh ấy là người đầu tiên biết những ý tưởng ngẫu hứng của tôi, anh ấy khuyến khích tôi nên làm. Không có anh Huy chắc tôi cũng không tự tin trong mọi chuyện.

Những người không hiểu nhìn bộ ảnh của tôi sẽ suy nghĩ không tốt nhưng mẹ và anh Huy hiểu tôi làm bằng khả năng và trí óc của mình.

- Khi nào hai người sẽ "kết thúc" bằng một... đám cưới?

- Đó là chuyện của tương lai, bây giờ chúng tôi tập trung cho công việc. Tôi và anh Huy đặt ra tiêu chí là trong tình yêu chúng tôi luôn tôn trọng nhau, bồi đắp tinh thần cho nhau.

- Xin cảm ơn Lê Kiều Như!