Lê Minh Khuê đoạt giải thưởng văn học quốc tế

Những ngôi sao, trái đất, dòng sông là tuyển tập truyện ngắn được NXB Curbstone Press dịch và ấn hành ở Mỹ năm 1995 với tiêu đề "The stars, the earth, the river".

Nhà văn Hồ Anh Thái cho biết, giải được công bố hôm 7/3. Trong thông báo gửi tới Hội Nhà văn Hà Nội, Hội đồng giải thưởng nhận định: "Là một nhà văn nữ hàng đầu, Lê Minh Khuê ban đầu được biết đến bằng những tác phẩm viết về các cô gái tham gia cuộc chiến tranh giữ nước.

Tác phẩm thời hậu chiến của bà quan tâm đến hậu quả chiến tranh đối với đất nước mình, những vấn đề sau khi thống nhất đất nước, sự nghèo đói và tình trạng xói mòn văn hóa và tinh thần khi đất nước chuyển đổi sang một xã hội tiêu thụ. Những vấn đề này được thể hiện bằng một văn phong đẹp, chua xót và trang nghiêm”.

Giải thưởng Byeong-ju Lee được thành lập từ Liên hoan Văn học Quốc tế Hadong năm 2007 và trao giải thường niên cho một nhà văn căn cứ vào tác phẩm đề cử bằng tiếng Anh của họ. Năm 2008, Ban tổ chức dành sự tôn vinh đầu tiên cho một nhà văn Việt Nam.

Biết tin mình đoạt giải khi đang trên tàu từ Huế về Hà Nội, Lê Minh Khuê cho biết, chị "hoàn toàn bất ngờ". Byeong-ju Lee là một giải thưởng khá lạ tai với chị. Nhà văn dự đoán, Những ngôi sao, trái đất, dòng sông có lẽ đã được một số tác giả uy tín của nước ngoài đề cử.

Khi được hỏi về khoản tiền thưởng trị giá 10.000 USD (hơn 160 triệu đồng), Lê Minh Khuê cho biết: "Một số tiền lớn đấy chứ. Nhưng quan trọng hơn với tôi, đây là một giải thưởng mang tính chất quốc tế".

Nhà văn cho biết, nếu sức khỏe cho phép, chị sẽ sang Hàn Quốc tham dự lễ trao giải. Đây sẽ là lần thứ hai chị trở lại xứ sở kim chi sau khi cùng Mai Sơn tới Liên hoan Văn học Á Phi (JAALFOC), tổ chức tại cố đô Jeonju, Hàn Quốc, hồi tháng 11/2007.

Lê Minh Khuê sinh năm 1949, là cây bút chuyên về truyện ngắn. Chị là tác giả của những tuyển tập như Những ngôi sao xa xôi, Cao điểm mùa hạ, Đoạn kết, Bi kịch nhỏ, Màu xanh man trá... và từng hai lần đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam với tập truyện Một chiều xa thành phố và Trong làn gió heo may.