Lễ ra mắt phim James Bond mới dành cho từ thiện

Cùng tham dự lễ ra mắt của bộ phim được chờ đợi này có diễn viên chính Daniel Craig, người thủ vai James Bond, cùng các bạn diễn của anh trong phim như Dame Judi Dench và Gemma Arterton, một trong các Bond Girl xinh đẹp.

Hai vị hoàng tử Anh đã đề nghị dùng số tiền thu được từ lễ công chiếu để ủng hộ hai quỹ mang tên Help for Heroes và Royal British Legion. Các nhà sản xuất của Quantum of Solace cho biết: “Chúng tôi thấy vinh hạnh vì sự kiện này có thể giúp gây nguồn tài chính hỗ trợ các binh sĩ của chúng ta thông qua quỹ từ thiện được hai hoàng tử lựa chọn”.

Trong số này, quỹ Help for Heroes ra đời từ tháng 10 năm ngoái và đến nay đã quyên góp được 6 triệu bảng để hỗ trợ cho các binh sĩ bị thương của Anh. Còn quỹ Royal British Legion chuyên trợ giúp các quân nhân đang phụng sự tổ quốc hoặc những người đã từng tham gia quân đội.

Quantum of Solace là tập thứ 22 của bộ phim ăn khách suốt nhiều thâp kỷ qua về điệp viên tài hoa James Bond mang mật danh 007. Tập phim này có kinh phí sản xuất lớn hơn so với tập gần đây nhất là Sòng bạc hoàng gia và các nhà sản xuất hứa sẽ có nhiều pha hành động hoành tráng hơn.

Tên phim Quantum of Solace được rút ra từ một truyện ngắn xuất bản năm 1960 của nhà văn Ian Fleming, cha đẻ của nhân vật 007 huyền thoại. Sau khi ra mắt tại Quảng trường Leicester ở London ngày 29-10, phim sẽ bắt đầu chiếu tại thị trường Anh ngày 31-10 và xuất hiện đồng loạt tại các rạp trên khắp thế giới từ đầu tháng 11.