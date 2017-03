Lê Thiếu Nhơn quảng bá tập thơ mới

Nhà thơ tâm sự, được sự trợ giúp của NXB Thanh Niên, anh đã cho in tâp thơ mới vào dịp cuối năm. "Ngay khi cặm cụi viết thêm vài bài báo để kiếm tiền in thơ, tôi đã nắm chắc chuyến đi buôn thi ca này nếu không lỗ vốn từng phần thì cũng lỗ vốn toàn phần. Thế nhưng, nhìn 1.000 cuốn sách rời khỏi nhà in với dáng vẻ tương đối trang nhã, tôi cảm thấy thật bất công, nếu mỗi tập thơ không được xem như một sản phẩm trong nền kinh kế hàng hóa tác động từng ngày lên đời sống chúng ta. Vì vậy, bằng thái độ cầu thị của một nhà sản xuất tử tế, tôi lại quyết định quảng cáo thơ!", Lê Thiếu Nhơn viết trong bài văn quảng cáo thơ của mình.



Bìa tập thơ "Bản tường trình Giấc mơ đi vắng" của Lê Thiếu Nhơn.

Tập thơ mới của anh có tên Bản tường trình giấc mơ đi vắng dày 80 trang, gồm 32 bài thơ và 4 phụ bản do họa sĩ Nguyễn Thị Hiền vẽ. Giá mỗi tập thơ là 20 nghìn. "Cái giá này so với một ký thóc của nông dân thì hơi đắt, nhưng so với một ly cà phê của công chức thì khá rẻ", tác giả của Trong bóng người xưa hóm hỉnh.

"Thế kỷ chúng ta đang sống có giấc mơ dài hơn nước mắt" và nỗi ám ảnh "người tốt bóng mờ bóng nhỏ vừa lầm lũi vừa vô tận trong mưa" là những dòng đầy trăn trở trong tập thơ mới của Lê Thiếu Nhơn. Anh cho rằng, việc mình muốn quảng bá thơ không phải nhằm thu lợi từ tập sách. " Tôi quảng cáo để tự an ủi mình giữa thời buổi cái gì cũng lên giá, chỉ có nhân phẩm đang có nguy cơ xuống giá, và thi ca thì đã rớt giá! Tôi quảng cáo thơ chưa hẳn đã bán được thơ, nhưng tình cờ bạn đọc liếc mắt qua những dòng quảng cáo này cũng giúp tôi có phút giây tự tha thứ cho mình khi hình dung những cánh rừng xanh biếc bỗng có một gốc cổ thụ bị đốn ngã để làm giấy in!".



Theo Thất Sơn (Evan)