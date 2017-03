Lễ trao giải Oscar 2015 nóng hừng hực trước giờ G

Xưởng hoạt hình Laika, LLC. mới chỉ trình làng 3 bộ phim hoạt hình dài theo phong cách slow-motion nhưng cả ba đều giành được đề cử Oscar tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Năm nay,The Boxtrolls của họ sẽ tranh tài cùng nhữngHow to Train Your Dragon 2,Big Hero 6,Song of the Sea vàThe Tale of the Princess Kaguya.