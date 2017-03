Lee Byung Hun kể về cảnh sex với vợ Trần Anh Hùng

Nam diễn viên Lee Byung Hun tiết lộ chi tiết về cảnh phòng the với vợ đạo diễn Trần Anh Hùng trong bộ phim sắp ra mắt I Come with the Rain. “Một phụ nữ khác cũng có mặt ở trường quay. Tôi không rõ đó là mẹ đẻ hay mẹ chồng của cô ấy. Nhưng bà ấy chạy chơi với lũ trẻ quanh đấy trong khi chúng tôi nằm trên giường. Đạo diễn cũng xem chúng tôi diễn nữa. Quả là buồn cười”, ngôi sao điện ảnh tâm sự.

Diễn viên Lee Byung Hun. Ảnh: Kpop.

Anh nói thêm: “Tôi đã phải diễn cảnh kéo dài khoảng 1 phút, nhưng rồi scene này bị cắt xuống còn có 5 giây. Đóng cảnh nóng mới khó làm sao. Và khó khăn này sẽ chẳng bao giờ kết thúc”.

Phim có sự tham gia của Josh Hartnet, Lee Byung Hun và Trần Nữ Yên Khê. Ảnh: Film.

I Come with the Rain có sự góp mặt của tài tử Josh Hartnet trong vai một cảnh sát Los Angeles chuyển sang làm thám tử tư. Vị thám tử được một ông chủ hãng dược thuê tới châu Á điều tra việc con trai ông đột nhiên biến mất. Lee Byung Hun vào vai trùm xã hội đen Hong Kong Su Dongpo - đang yêu say đắm cô bạn gái nghiện ma túy Lili (do nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê - vợ đạo diễn - đóng).

Nhạc phim do nhà soạn nhạc từng giành giải Oscar Gustavo Santaolalla và nhóm rock Radiohead của Anh thực hiện.

Theo Thanh Hương (VNE)