Lee Da Hae liên tiếp lộ khuôn ngực

Bộ phim cổ trang Chuno ngay từ những ngày đầu phát sóng đã đạt được tỷ lệ khán giả theo dõi cao bất ngờ. Sự tham gia của dàn diễn viên Jang Hyuk, Oh Ji Ho, Lee Da Hae cùng nội dung hấp dẫn, cảnh quay được đầu tư kỹ lưỡng là các yếu tố cơ bản đưa đến thành công của bộ phim. Theo thống kê của TNS Media Korea, tập đầu của Chuno đạt tỷ lệ theo dõi 22.9%, sau đó tăng lên 24.8% ở tập tiếp theo và sớm vươn đến mức 30%, vượt mặt đối thủ Will it Snow on Christmas của đài SBS và Hero của đài MBC, trở thành một trong những hit của 2010.

Điều đáng nói trong Chuno là hình ảnh mát mẻ của nữ diễn viên Lee Da Hae trong một số cảnh quay. Vào vai con gái một nô lệ bỏ trốn và được một gia đình quý tộc nuôi dưỡng, Lee Da Hae nhập vai khá tốt và gây ấn tượng cho khán giả. Trong một cảnh quay ở tập 3, cô để khuôn ngực gần như tràn ra khỏi áo quây, khiến dư luận lập tức lên tiếng chỉ trích và cho rằng "không hợp mắt lắm". Để giải quyết mọi việc, đoàn làm phim ở tập 8 đã làm mờ toàn bộ những hình ảnh nhạy cảm của Lee Da Hae trong cảnh nhân vật nữ bị ngất và được nhân vật nam (Oh Ji Ho đóng) đưa vào hang để bang bó vết thương.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là trái với phản ứng tích cực được mong đợi, khán giả tức tối cho rằng "việc làm đó chẳng khác gì kích thích trí tò mò", hay "có nhiều cách để xử lý hay hơn là việc tạo hình ảnh nhòe như vậy". Một số nhận định, đoàn phim đã lợi dụng việc khoe da thịt để câu khách, trong khi phim không cần đến những thước hình như vậy. Phản ứng của khán giả chất cao, đồng nghĩa với tỷ lệ theo dõi đạt tới 34%.

Theo All, trước đề nghị của khán giả, trong tập tiếp theo của Chuno hôm 28/1 vừa rồi, Lee Da Hae lại khoe ngực tự nhiên mà chẳng cần đến việc làm mờ nữa.

