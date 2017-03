Lee Hyori lại được mời đóng phim

Lee Hyori từng thử khả năng diễn xuất trong bộ phim truyền hình dài tập Cỏ ba lá năm 2005 nhưng không mấy thành công. Năm 2007, cô sánh đôi cùng nam diễn viên Lee Dong Gun trong bộ phim truyền hình ba tập If In Love... Like Them, cũng không gây được tiếng vang lớn.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc Lee Hyori được mời tham gia bộ phim Bling Bling.

Tuy nhiên, Lee Hyori vẫn chưa bao giờ từ bỏ mong muốn được “tỏa sáng” trên màn ảnh nhỏ. Nữ ca sĩ này thường xuyên thổ lộ mong muốn tìm được vai diễn ưng ý để có thể bộc lộ khả năng diễn xuất của bản thân. Trong một bài trò chuyện mới đây với báo giới, Lee Hyori cho hay, cô vẫn đang tìm kiếm vai diễn hợp với mình và nhất định không bao giờ nhận lời đóng phim vì đạo diễn cần sự nổi tiếng của cô nhằm gây sức hút cho bộ phim.

Một nguồn tin cho hay, Lee Hyori có khả năng sẽ góp mặt trong bộ phim Bling Bling, một bộ phim tâm lý tình cảm hài hước, được xây dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết có tên là Apgujeong Diary. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của 3 người phụ nữ, vốn là ba người bạn thân. Ba người có lời hứa sẽ mang bạn trai tới tham dự buổi tụ họp vào Giáng Sinh. Cả bộ phim là chuỗi những câu chuyện tình yêu thú vị và lãng mạn.



Nhà sản xuất bộ phim nhựa Bling Bling nói: “Chúng tôi đang xem xét tuyển chọn diễn viên và chưa có được câu trả lời chính thức cuối cùng. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, Lee Hyori thực sự thích hợp khi tham gia bộ phim này. Thời điểm này, Lee Hyori muốn thể hiện hình ảnh một cô gái trẻ trung, vui vẻ và hạnh phúc, khác với những vai diễn trước đây cô ấy từng thể hiện. Do vậy, bộ phim này thực sự là một cơ hội tốt đối với Lee Hyori”. Song, theo đánh giá của một số khán giả hâm mộ Lee Hyori, việc nữ diễn viên xinh đẹp của sóng nhạc Kpop tham gia bộ phim Bling Bling khá khó khăn bởi chỉ trong tháng 10 tới, cô sẽ rất bận rộn với việc tuyên truyền album ca nhạc mới.

Tháng 10 tới, Lee Hyori sẽ bận rộn với kế hoạch phát hành album mới.



Bộ phim Bling Bling sẽ do bạn gái cũ của nam diễn viên Bae Yong Joon - Lee Sa Gang từng tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn điện ảnh của đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) thực hiện. Lee Sa Gang từng tham gia chỉ đạo thực hiện video clip cho nhóm nhạc Fly to the Sky và 2AM của Hàn Quốc. Cô Lee cũng từng nhận được giải thưởng dành cho thể loại phim ngắn tại trường điện ảnh London.

Theo Mi Vân (Dân trí/News)