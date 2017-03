Lee Min Ho hủy sô, nhà tổ chức "biến mất"

Sáng hôm nay 30.7, trang facebook của công ty quản lý diễn viên Hàn Quốc Lee Min Ho Starhaus Entertainment đã thông báo hủy liveshow My Everything Tour in Hanoi. Trong khi đó, VDC Entertainment đã "biến mất".

Diễn viên Hàn Quốc Lee Min Ho - Ảnh: BTC cung cấp



Thông tin Lee Min Ho hủy sô chỉ được công ty quản lý phía Hàn Quốc cung cấp trên facebook, trong khi đó phía đơn vị tổ chức tại Việt Nam là VDC Entertainment trốn tránh không đưa ra bất cứ thông tin nào. Hiện tại, không thể liên lạc với bất kỳ số điện thoại nào từ phía VDC Entertainment. Chúng tôi cũng gọi điện đến số của Mr Dương có đăng trên facebook của Starhaus Entertainment nhưng không ai bắt máy.



PV đã tìm đến Công ty VDC Entertainment để tìm hiểu sự việc thì bất ngờ được cho biết Văn phòng VDC Entertainment hiện không có bất kỳ ai. Một lễ tân ở đây cho biết thêm công ty này không có nhân viên, thỉnh thoảng có giao dịch gì họ mới dến.



Theo thông tin trước đó, 2.000 vé liveshow của Lee Min Ho (dự kiến diễn ra ngày 3.8 tại Cung Thể thao Quần Ngựa) đã được đặt mua với giá không hề rẻ, từ 2-4,2 triệu đồng/vé.



Được biết, không chỉ khán giả Việt Nam, nhiều khách nước ngoài cũng đã đặt tiền mua vé.



Khán giả đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, trả lại quyền lợi cho những người đã bỏ một số tiền không nhỏ để mua vé.



