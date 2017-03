Lee Min Ho lấn sân âm nhạc

Album được sản xuất bởi Hwang Chan Hee gồm những ca khúc ở nhiều thể loại nhạc khác nhau như rock Anh, jazz, điện tử, rock hiện đại. Bên cạnh ca khúc Love Motion được phát hành teaser đầu tiên, album còn có My Everything, Without You, My Little Princess và You & I. Ngoài ra, album bao gồm một DVD đặc biệt ghi lại quá trình thực hiện album nhạc đầu tay của Lee Min Ho.

Album My Everything chính thức phát hành vào ngày 22-5 trên các trang nhạc trực tuyến và chính thức bán rộng rãi từ ngày 24-5. Lee Min Ho cũng bắt đầu tour diễn vào ngày 25-5 tại Hàn Quốc, sau đó đến Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines... Tour diễn kéo dài tới tận tháng 7 và Lee Min Ho sẽ chơi live cùng ban nhạc trong các buổi diễn.