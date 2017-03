Legend of the guardians: Sức mạnh của hình ảnh

Theo HIẾU TRUNG (TTO)



(*) Bộ phim đang được công chiếu tại VN.

Với tác phẩm sử thi 300 và phim siêu anh hùng Watchmen (Những người canh phòng), Zack Snyder đã chứng tỏ ông là một bậc thầy hình ảnh tại Hollywood. Và dù là một bộ phim hoạt hình, thể loại phim dành cho trẻ em, nhưng Legend of the guardians vẫn mang đầy đủ những nét đặc trưng rất Zack Snyder: sự u ám, những pha hành động đặc sắc, được cách điệu hóa cao, chất lượng hình ảnh tuyệt vời.Legend of the guardians là câu chuyện về chú cú dũng cảm Soren, do Jim Sturgess lồng tiếng. Đang sống yên bình cùng cha mẹ, anh trai Kludd (Ryan Kwanten) và em gái Eglantine (Adrienne deFaria), một đêm Soren và Kludd bị “Dòng thuần chủng”, tay chân của chúa cú hắc ám Mỏ sắt (Joe Edgerton), bắt cóc. Mỏ sắt cùng vợ Nyra (Helen Mirren) muốn xây dựng một đạo quân cú để đối đầu với những hộ vệ sứ Ga’Hoole huyền thoại.Bị mê hoặc bởi quyền lực hắc ám của Mỏ sắt và Nyra, Kludd đã gia nhập Dòng thuần chủng. Soren, với tâm hồn trong sáng và sự dũng cảm, đã trốn khỏi sào huyệt của Mỏ sắt để đến báo tin cho các hộ vệ xứ Ga’Hoole.Là một bộ phim hoạt hình nhưng Legend of the guardians khá u ám khi chạm đến những chủ đề như tẩy não, nô lệ kiểu Đức quốc xã và các cuộc chiến chết chóc. Một số hình ảnh trong phim khá rùng rợn, hơi “nặng đô” đối với khán giả nhỏ tuổi. Diễn biến bộ phim rất nhanh, không chừa chỗ cho những khám phá nội tâm, ví dụ như việc Kludd bị cái xấu mê hoặc. Nhưng chất giọng tuyệt vời của dàn diễn viên lồng tiếng, trong đó có Helen Mirren là nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, đã đem lại sức sống và cảm xúc cho các nhân vật trong phim.Dù vậy, ngôi sao thật sự của bộ phim vẫn là đạo diễn Snyder và các chuyên gia kỹ thuật, những người đã kỳ công tạo ra những hình ảnh đẹp, từ những chiếc lông cú rung rinh trong gió, cho đến cảnh Soren bay lượn trong mưa gió và bão lửa. Công nghệ 3D đỉnh cao đã phát huy tối đa sức mạnh hình ảnh của bộ phim.Có một chút đáng tiếc bởi giống như tác phẩm cũ 300 của Zack Snyder, cái thiện - cái ác trong Legend of the guardians cũng phân biệt quá rạch ròi. Môtíp anh hùng bảo vệ cái thiện, chiến thắng cái ác của bộ phim không mới mẻ.Cú Kludd trong phim có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Darth Vader của loạt phim Star wars (Chiến tranh giữa các vì sao). Vì vậy, xét về khả năng khơi gợi cảm xúc, Legend of the guardians khó có thể so sánh được với những phim hoạt hình 3D của năm 2010 như Toy story 3 (Câu chuyện đồ chơi 3), How to train your dragon (Bí kíp luyện rồng) hay Despicable me (Kẻ trộm mặt trăng).