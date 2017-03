Leonardo DiCaprio 20 năm trượt Oscar

Gần một tuần sau lễ trao giải Oscar lần thứ 86, mùa lễ đánh dấu lần thứ tư nam diễn viên Leonardo DiCaprio được đề cử cho hạng mục nam diễn viên (chính hoặc phụ) tại Oscar và cũng là mùa giải đánh dấu chào Leo lại vuột mất tượng vàng.

20 năm và bốn đề cử

Kể từ đề cử đầu tiên tại Oscar 1994 dành cho Leo ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Arnie Grape trong What’s Eating Gilbert Grape (Điều gì đang ăn mòn Bibert Grape) đến 20 năm sau, Leo đã đặt chân đến những lễ trao giải Oscar với bốn đề cử. Ba đề cử còn lại đều ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Vai Howard Hughes trong The Aviator (Oscar 2005), vai Danny Archer trong Blood Diamond (Oscar 2007) và vai Jordan Belfort trong The Wolf of Wall Street (Oscar 2014). Chưa kể đến trong mùa giải năm nay, The Wolf of Wall Street của anh trong vai trò sản xuất còn được đề cử ở hạng mục Phim xuất sắc nhất.

Thế nhưng Leo thất bại ở Oscar trong suốt 20 năm qua. Đề cử đầu tiên đến với Leo khi anh tròn 20 tuổi. Dĩ nhiên, cùng chiếu với anh năm đó đều là những diễn viên kỳ cựu hơn, dày dạn kinh nghiệm diễn xuất hơn như: Tommy Lee Jones, Ralph Fiennes, John Malkovich... và những phim họ tham gia năm đó nổi bật hơn phim của Leo. Lần thứ hai Leo thất bại trước nam diễn viên da màu Jamie Foxx trong phim Ray và nếu không có Jamie Foxx thì những gương mặt khác: Clint Eastwood, Johnny Depp... Leo cũng khó lòng vượt qua. Lần thứ ba Leo mất tượng vàng và ngậm đắng nuốt cay thấy tượng vàng về tay Forest Whitaker trong phim The Last King of Scotland. So với các diễn viên được đề cử trong năm đó thì vai diễn của Leo không hề thua kém nhưng lại không thể vượt trội hơn Forest Whitaker.

Leo trong các vai diễn trong phim từng được đề cử Oscar (từ trái sang): What’s Eating Gilbert Grape, The Aviator, Blood Diamond và The Wolf of Wall Street. Ảnh: Ghép từ Internet

Năm nay, sau ba lần thất bại, Leo tiếp tục thất bại. Vai diễn kẻ lừa đảo Jordan Belfort của Leo trong bộ phim The Wolf of Wall Street dựa trên câu chuyện có thật về Jordan Ross Belfort được khen ngợi vô cùng xuất sắc. Với kiểu diễn phỉnh đời Leo hoàn toàn nhập vai Jordan Belfort - một kẻ ở dưới đáy xã hội không xu dính túi bước vào nghề môi giới chứng khoán, gặp thời và bắt đầu phất lên dù cuối cùng vẫn vào vòng lao lý với FBI.

Trước khi đến với Oscar, Leo đã được vinh danh ở Quả cầu vàng cho phim này. Leo đã phát biểu ở lễ trao giải rằng “mọi người sẽ thấy có rất nhiều hành động đáng ghê tởm của tôi trong bộ phim này”. Những lời phát biểu chỉ dừng lại ở Quả cầu vàng bởi anh không thể có câu phát biểu nào ở Oscar năm nay.

Những vuột mất đáng thương

Nhìn lại nghiệp diễn của Leo có thể thấy nam tài tử này tiến dần đến những vai tâm lý phức tạp. Leo đã thật sự thoát khỏi hình ảnh chàng trai thư sinh để các cô gái thầm thương trộm nhớ trong Titanic và trở thành những quý ông lịch lãm, sang trọng. Và không chỉ vai diễn mà đời thực của Leo vẫn thế, một quý ông đúng kiểu Hollywood với cát sê cao hàng bậc nhất, đời sống phong lưu và biết hưởng thụ.

Những vai diễn trong ba năm gần đây của Leo đều là những quý ông hào hoa, phong nhã, đôi khi đểu cáng và sẵn sàng chà đạp lên số phận của người khác như trong: The Great Gatsby, Django Unchained và The Wolf of Wall Street. Leo hoàn toàn nhập vai như lời anh từng chia sẻ về kinh nghiệm diễn xuất của mình rằng: “Điều tuyệt nhất trong diễn xuất là tôi hoàn toàn hóa thân vào nhân vật và đôi khi tôi lẫn lộn đến mức không biết mình là ai, điều này thật sự đáng giá. Có lẽ như tôi đang thay đổi mỗi ngày”.

Leo thay đổi mỗi ngày, ai cũng thấy nhưng những thay đổi đó không làm các thành viên chấm giải Oscar hài lòng. Chí ít trong những vai diễn gần đây trong ba phim kể trên Leo không thay đổi được hình tượng, luôn là kẻ giàu có, tài năng và đầy kiêu ngạo. Trong khi đó những vai diễn có thể đoạt giải ở Oscar phải là những hình tượng nghèo khổ, tàn tật vượt lên số phận, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt đồng tính... Oscar luôn hướng đến việc từ những nhân vật đó, khán giả sẽ rơi nước mắt vì ngưỡng mộ và học theo chứ không phải rơi nước mắt vì diễn xuất của chàng diễn viên này.

Và cuối cùng, hành trình diễn xuất của Leo bước tiến dần chứ chưa có một vai diễn hoàn toàn mới như kiểu từ diễn viên hài bước hẳn sang một vai bi kịch với việc vượt qua căn bệnh AIDS như Matthew McConaughey trong Dallas Buyers Club năm nay. Leo trong The Wolf of Wall Street vẫn là nhân vật chưa làm khán giả thấy phải học theo trong đời sống từ nhân vật đó.

Leo vẫn còn ở xa Oscar, nếu anh không đột ngột thay đổi chính mình và thay đổi việc chọn vai.

