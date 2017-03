Leonardo DiCaprio kiếm nhiều tiền nhất Hollywood 2011

Vai diễn “kẻ đánh cắp giấc mơ” trong bộ phim Inception đã giúp Leonardo DiCaprio vượt Johnny Depp trên bảng xếp hạng các nam diễn viên có thu nhập cao nhất năm. Theo thống kê của tạp chí Forbes, ngôi sao của Catch Me If You Can đã thu về 77 triệu USD trong năm 2010 (tính từ tháng 5-2010 đến tháng 5-2011). Đây là lần đầu tiên Leonardo vươn lên vị trí này.

Thu nhập của Leonardo tăng mạnh từ sự thành công của bộ phim Inception và Shutter Island.Cả hai bộ phim đã thu về khoảng 1.1 tỷ USD cho các nhà sản xuất. Bộ phim Inception có doanh thu 825 triệu trong khi Shutter Island là 300 triệu. Ngoài cát-sê từ nhà sản xuất, nam diễn viên điển trai này còn được thu nhập hơn 15 triệu USD cho phần lợi nhuận ăn theo của phim.